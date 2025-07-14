Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı AK Parti'nin kritik toplantısında asgari ücrete ara zam talebi
Emekli ve memur temmuz ara zammını alırken asgari ücret net 22 bin 104 lirada sabit geldi. Yüksek enflasyon nedeniyle alım gücü yılın ilk altı ayında 3 bin 685 lira eriyen asgari ücretli için ciddi mağduriyet söz konusu... İşte bu konunun AK Parti'nin kritik Kızılcahamam kampında gündem olduğu öne sürüldü. Bazı milletvekilleri, asgari ücrete emekli ve memurlarda olduğu gibi 6 ayda bir zam sistemine geçilmesi gerektiğini vurguladı. Ara zam dönemi geçti. Memur ve emeklinin zam oranları belli oldu. Peki bu saatten sonra asgari ücrete ara zam gelir mi?
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Geliri enflasyon karşısında eriyen milyonlarca asgari ücretli, asgari ücrete ara zam bekliyordu.
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Fakat ekonomi yönetimi, enflasyon mücadele gerekçesiyle asgari ücrete temmuz zammına kapıları kapatmıştı.
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Temmuzda yasa gereği emekli ve memur ara zam alırken, asgari ücret böyle bir zorunluluk olmadığı için net 22 bin 104 lirada sabit kaldı.
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En düşük emekli aylığı da altı aylık enflasyon farkı kadar artırılarak 16 bin 881 liraya çıkarıldı.
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