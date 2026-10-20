Dağlarda kendiliğinden yetişiyor, kilosu 100 TL'den satılıyor: Yılda sadece bir ay bulunuyor

Yıldız, "Karamuk çileğe benzeyen bir meyvedir. Bir aylık bir tüketim dönemi vardır. Bir anda toplanıp satışa sunulup bir anda da bitebilir. Karamuk meyvesi şeker hastaları için bire bir sağlıklı bir meyve. Tansiyon, kolesterol, göz damarları, idrar yolları, prostat, gibi bir çok hastalığa faydalıdır. Özellikle kan şekerini düşürür ve kan yapma özelliği vardır. İçinde C vitamini vardır. Kanser hastaları için ise hızlı ilerleyen metabolizmayı hızlandırır" ifadelerini kullandı.