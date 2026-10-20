Dağlarda kendiliğinden yetişiyor, kilosu 100 TL'den satılıyor: Yılda sadece bir ay bulunuyor
Sivas'ın dağlık bölgelerinde ve yüksek kesimlerinde yetişen meyve, kısa süren hasat döneminin ardından tezgahlarda yerini aldı. Yılda yaklaşık bir ay tüketilebilen ürün, kilosu 70 ile 100 TL arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor.
Sivas'ın dağlık alanlarında ve yüksek rakımlı bölgelerinde yetişen karamuk meyvesi, hasadın ardından pazarlarda satışa sunulmaya başlandı. Yılda yaklaşık bir ay boyunca tüketilebilen meyve, taze olarak yenilebildiği gibi reçel, komposto ve çay yapımında da değerlendiriliyor. Çeşitli sağlık sorunlarına iyi geldiği belirtilen karamuk, tezgahlarda kilogramı 70 ile 100 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor.
Kısa süreliğine tezgahlarda yer alıyor
Sivas'ın ilçe ve köylerinde yetişen karamuk meyvesi, sınırlı hasat ve tüketim dönemiyle dikkat çekiyor. Hal esnafından Ethem Yıldız, meyvenin farklı şekillerde değerlendirildiğini ve ilaç üretiminde de hammadde olarak kullanıldığını belirtti.
Yıldız, "Karamuk çileğe benzeyen bir meyvedir. Bir aylık bir tüketim dönemi vardır. Bir anda toplanıp satışa sunulup bir anda da bitebilir. Karamuk meyvesi şeker hastaları için bire bir sağlıklı bir meyve. Tansiyon, kolesterol, göz damarları, idrar yolları, prostat, gibi bir çok hastalığa faydalıdır. Özellikle kan şekerini düşürür ve kan yapma özelliği vardır. İçinde C vitamini vardır. Kanser hastaları için ise hızlı ilerleyen metabolizmayı hızlandırır" ifadelerini kullandı.
Şehirde yaşayanların ilgisi artıyor
Karamuk meyvesinin özellikle kırsal kesimde yaşayanlar tarafından uzun yıllardır bilindiğini anlatan Yıldız, şehir merkezinde de tüketimin yaygınlaşmaya başladığını söyledi. Meyvenin faydalarını öğrenen vatandaşların ürüne daha fazla ilgi gösterdiğini dile getiren Yıldız, şöyle konuştu:
"Çok faydalı bir meyve. Karamuk meyvesi normalde tüketilebilir. Kompostosu yapılabilir, reçeli yapılabilir. Kurusu ise çay olarak tüketilebilir. Karamuk ilaçta hammadde olarak da kullanılır. Birçok derde deva bir meyve. Dağlık bölgelerde ve yüksek yerlerde yetişen bir meyve. Köylüler bu meyveyi biliyorken şehirde ki insanlar yeni yeni tüketmeye başladı. Faydalarını öğrettikten sonra devamlı tüketiliyor"