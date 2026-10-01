Dalında 8 liraya kadar düştü: Çiftçi beklemeye geçti
Adana'da 1 milyon 165 bin ton rekolte beklenen mandalinada hasat başladı. Dalında kilogramı 8-10 liradan satılan üründe ihracat sıkıntısı nedeniyle hasat yüzde 20 kapasiteyle sürerken, üreticiler piyasanın hareketlenmesini bekliyor.
Türkiye'nin narenciye üretiminde önemli paya sahip Adana'da erkenci mandalina hasadı başladı. Kent genelinde yaklaşık 401 bin dönümlük alanda yetiştirilen mandalinalar, tarım işçileri tarafından sabahın erken saatlerinden itibaren toplanıyor.
Türkiye'deki narenciye üretiminin yüzde 41'inin karşılandığı Adana'da Okitsu, Mihowase, Early, Marisol ve Primasol çeşitlerinde hasat için bahçelere girildi. Toplanan ürünler, Türkiye'nin farklı noktalarına ulaştırılmak üzere kamyonlara yükleniyor.
Bu yıl mandalinanın kilogramı dalında 8-10 liradan satılırken, dönüm başına ortalama 3 ton ürün elde ediliyor. Kentte sezon boyunca 1 milyon 165 bin ton mandalina rekoltesi bekleniyor.
1 milyon 165 bin ton rekolte bekleniyor
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, hava koşullarının bu sezon üretim açısından olumlu geçtiğini belirterek, "2026 yılı erkenci mandalina hasadına başladık. Bu yıl rekolte iyi, çünkü havalar yağışlı ve iyi geçti, don olmadı. Adana'da 401 bin dönüm alanda mandalina ekili ve bu yıl 1 milyon 165 bin ton rekolte bekliyoruz" dedi.
Paketleme tesisleri yüzde 20 kapasitede
Hasadın önceki yıllara kıyasla daha yavaş sürdüğünü belirten Doğan, ihracatta yaşanan sorunların piyasayı etkilediğine dikkat çekti.
Doğan, "Şu anda çalışan paketleme tesisleri yüzde 20 kapasiteyle çalışıyor. Ürünler hiç para etmiyor, fiyatlar çok düşük ve yurt dışı kapıları kapalı. Karadeniz'de gemi trafiği yok. Kara yoluyla gönderim ise çok maliyetli. İstek var ama ürün gönderme şansımız yok. Buruk bir hasat var" ifadelerini kullandı.
Erkenci çeşitlerin dalında kilogram başına 8-10 liradan satıldığını aktaran Doğan, "Şu anda Primasol, Okitsu, Miho Wase, Early ve Marisol cinsi mandalinaların hasadına başlandı. 6 Ekim ise ihraç tarihi olarak belirlendi" diye konuştu.
Fiyatların hem üreticiyi hem de tüccarı memnun etmediğini belirten Doğan, "Çiftçimizin çoğu beklemede. Alışveriş olmadığı için fiyatlar şu anda 8 ila 10 lira arasında" dedi.
Gözler Rusya ve Ukrayna pazarında
Adana mandalinasının en önemli ihracat pazarlarının Rusya ve Ukrayna olduğunu kaydeden Doğan, bölgedeki savaş nedeniyle deniz yoluyla sevkiyatın yapılamadığını söyledi.
Doğan, "Avrupa'ya ürünlerimiz gidiyor. Rusya ve Ukrayna bizim en büyük pazarımız. Ancak oradaki savaş nedeniyle gemi trafiği yok. Eğer gemi trafiği olursa hareket olacak. Yurt dışından istek var ancak kara yolu maliyetli olduğu için hasat yapılamıyor. Çiftçimiz ekim ayında piyasanın hareketlenmesini bekliyor. Şu an hasat yüzde 20 kapasiteyle devam ediyor" şeklinde konuştu.