Dalında 8 liraya kadar düştü: Çiftçi beklemeye geçti

Doğan, "Avrupa'ya ürünlerimiz gidiyor. Rusya ve Ukrayna bizim en büyük pazarımız. Ancak oradaki savaş nedeniyle gemi trafiği yok. Eğer gemi trafiği olursa hareket olacak. Yurt dışından istek var ancak kara yolu maliyetli olduğu için hasat yapılamıyor. Çiftçimiz ekim ayında piyasanın hareketlenmesini bekliyor. Şu an hasat yüzde 20 kapasiteyle devam ediyor" şeklinde konuştu.