Damla Kent Evleri gayrimenkul sertifikası halka arz ediliyor

TOKİ ve Emlak Konut iş birliğiyle hayata geçirilen Damla Kent Evleri için gayrimenkul sertifikaları bugün itibarıyla halka arz ediliyor. 1 | 7

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle geliştirilen projede, gayrimenkul sertifikası modeliyle yatırımcılar düşük tutarlarla konut projelerine ortak olabilecek. 2 | 7

Sertifika fiyatı 7,59 TL, iskonto oranı yüzde 24,10 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek halka arzda sabit fiyatla talep toplama yöntemi uygulanacak. Halka arz fiyatı 7,59 TL olarak belirlenirken, iskonto oranı yüzde 24,10 seviyesinde açıklandı. Toplamda 2 milyar 820 milyon 593 bin 495 adet sertifika arz edilecek ve 21,4 milyar TL’ye kadar halka arz büyüklüğü oluşabilecek. 3 | 7

1+1’den 4+1’e kadar konutlara sertifikayla erişim Projede yer alan konutlara sahip olmak isteyen yatırımcılar, konut tipine göre belirli sayıda sertifikaya ihtiyaç duyacak. Örneğin; 1+1 daire için yaklaşık 631 bin sertifika (yaklaşık 4,8 milyon TL),

2+1 daire için 863 bin sertifika (yaklaşık 6,5 milyon TL),

3+1 daire için 1,38 milyon sertifika (yaklaşık 10,5 milyon TL),

4+1 daire için ise 1,83 milyon sertifika (yaklaşık 13,9 milyon TL) gerekecek. 4 | 7

Sultangazi'ye yakın, ulaşım hatlarına yürüme mesafesinde Damla Kent Projesi, Başakşehir ilçesi sınırlarında yer alsa da Sultangazi’ye daha yakın bir konumda bulunuyor. Proje sahası, Sultangazi’nin İsmetpaşa ve Malkoçoğlu mahallelerinin karşısındaki eski askeri alanda inşa edilecek. 5 | 7

Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı’na yürüme mesafesinde konumlanan proje, ilerleyen dönemde açılması planlanan yeni yollarla Başakşehir’e daha kısa sürede bağlanacak. 6 | 7