Damlar kırmızıya büründü: Kilosu 300 liradan, günde 500 kilo hazırlanıyor
Hatay’da kavurucu sıcaklarla birlikte başlayan kapya biber mesaisi damları kırmızıya boyadı. Ekim ayına kadar sürecek zorlu üretimde kadınlar, biberin yakıcı acısına rağmen tonlarca ürünü salçaya hazırlıyor.
Hatay'ın Amik Ovası'nda kavurucu sıcaklara rağmen olgunlaşan kapya biberlerin hasadı sürüyor. Tarlalardan tarım işçilerince toplanan biberler, salçaya dönüşmeden önce kadınlar tarafından dilimlenerek kurutulmak üzere damlara seriliyor.
Antakya ilçesine bağlı Madenboyu Mahallesi'nde yürütülen yoğun mesai, damları kırmızıya boyarken kadınlar hem yüksek sıcaklıkla hem de biberlerin yakıcı acısıyla mücadele ediyor.
Doğal yöntemlerle hazırlanan ve kilogramı 300 TL'den alıcı bulan salçanın üretim sürecinde, biberlerin dilimlenip damlarda kurutulmasının ardından makinelerle çekim işlemi gerçekleştiriliyor. Bölgede zorlu salça mesaisinin ekim ayına kadar devam etmesi bekleniyor.
Hasattan üretici de salçacı da memnun
Çiftçilerin ve salçalık biber üreticilerinin bu yılki hasattan ve salçanın kilogram fiyatından memnun olduğunu belirten Ahmet Şiker, "Yaz aylarında Madenboyu Mahallemiz'de vazgeçilmez olan biber sezonu başlamıştır. 1 aydır hasat devam ediyor, çiftçilerin şuan için tek işi biberle uğraşmak. Çiftçiler ve salçacılar hasattan memnun. Önce tarladan topluyoruz, ardından kadınlar biberi dilimliyorlar. Dilimlendikten sonra biberler damlara seriliyor ve ardından kurulanıp makinelerle salça olarak çekiliyor. Salçanı kilogram fiyatı 300 TL ve biberin acısı da var tatlısı da. Sıcakta çok zor oluyor, ter içerisinde kalıyoruz. Elimizi ve yüzümüzü elleyemiyoruz. Gaziantep, Adana, Antalya, Ankara ve Diyarbakır başta olmak üzere acıyı seven herkese salça gönderiyoruz" dedi.
Tek başına günde 500 kilogram dilimliyor
Kavurucu sıcak altında çalışmaya devam eden Medine Alkış, günde yaklaşık 500 kilogram kapya biberi tek başına dilimlediğini belirterek, "Kavurucu sıcakta ekmek parası için biber dilimliyoruz. Lezzeti güzel ve acı, ellerimiz yanıyor. Tek başıma 500 kilo biber yarabiliyorum" dedi.
Dört kişi günde 1 ton biber hazırlıyor
Biberin acısına rağmen geçimlerini sağlamak için çalışmayı sürdürdüklerini söyleyen Emine Şiker ise günlük iş yüklerini anlatarak, "Biber yarıyoruz, ekmek parası için. Çok acı ama yapmak zorundayız. Günlük 4 kişi, 1 ton biber dilimliyoruz" dedi.