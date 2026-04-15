Darphane’den rekor üretim: 3 ayda 5 milyondan fazla altın basıldı
2026’nın ilk çeyreğinde Darphane, 5,1 milyondan fazla altın bastı. En çok üretilen tür ise açık ara farkla çeyrek altın oldu.
Türkiye’de altına olan yoğun talep, Darphane verilerine de yansıdı. 2026 yılının ilk üç ayında 5 milyon 138 bin 608 adet altın basılarak dikkat çekici bir üretim hacmine ulaşıldı.
Yılın ilk çeyreğinde basılan altınların büyük kısmını ziynet altınlar oluşturdu. Toplam üretimin 4 milyon 94 bin 690 adedi ziynet altınlardan oluştu. Sikke altın üretimi ise 1 milyon 35 bin 860 adet olarak kaydedildi. Reşad altın kategorisinde ise 8 bin 58 adet basım gerçekleşti.
Toplam üretim için yaklaşık 19 ton 154 kilogram altın kullanıldı. Bu rakam, talebin büyüklüğünü ortaya koydu. Üretim süreci yüksek hassasiyetli aşamalardan geçirilerek gerçekleştirildi.
Ziynet altın kategorisinde en çok çeyrek altın üretildi. İlk üç ayda 2 milyon 952 bin 400 adet çeyrek altın basıldı. Bu rakam, tüm altın türleri arasında en yüksek üretim oldu.
Aynı dönemde 468 bin 175 yarım altın üretildi. 648 bin 261 adet tam altın piyasaya sunuldu. Daha düşük miktarlarda ikibuçukluk ve beşlik altın basıldı.
Sikke kategorisinde en çok birlik (tam) altın üretildi. Bu kategoride 958 bin 368 adet tam altın basıldı. Çeyrek ve yarım altın üretimi daha sınırlı kaldı.
Reşad altın grubunda toplam 8 bin 58 adet basım yapıldı. Bu kategori toplam üretimde düşük pay aldı. Ancak koleksiyon ve yatırım amaçlı talep sürüyor.
Ziynet altınların toplam ağırlığı 11 tonun üzerine çıktı. Sikke altınlarda ise 7 tonun üzerinde üretim gerçekleşti. Reşad altınların toplam ağırlığı 123 kilogram seviyesinde kaldı.