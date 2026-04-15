Darphane’den rekor üretim: 3 ayda 5 milyondan fazla altın basıldı

2026’nın ilk çeyreğinde Darphane, 5,1 milyondan fazla altın bastı. En çok üretilen tür ise açık ara farkla çeyrek altın oldu.

Darphane’den rekor üretim: 3 ayda 5 milyondan fazla altın basıldı - Resim: 1

Türkiye’de altına olan yoğun talep, Darphane verilerine de yansıdı. 2026 yılının ilk üç ayında 5 milyon 138 bin 608 adet altın basılarak dikkat çekici bir üretim hacmine ulaşıldı.

Darphane’den rekor üretim: 3 ayda 5 milyondan fazla altın basıldı - Resim: 2

Yılın ilk çeyreğinde basılan altınların büyük kısmını ziynet altınlar oluşturdu. Toplam üretimin 4 milyon 94 bin 690 adedi ziynet altınlardan oluştu. Sikke altın üretimi ise 1 milyon 35 bin 860 adet olarak kaydedildi. Reşad altın kategorisinde ise 8 bin 58 adet basım gerçekleşti.

Darphane’den rekor üretim: 3 ayda 5 milyondan fazla altın basıldı - Resim: 3

Toplam üretim için yaklaşık 19 ton 154 kilogram altın kullanıldı. Bu rakam, talebin büyüklüğünü ortaya koydu. Üretim süreci yüksek hassasiyetli aşamalardan geçirilerek gerçekleştirildi.

Darphane’den rekor üretim: 3 ayda 5 milyondan fazla altın basıldı - Resim: 4

Ziynet altın kategorisinde en çok çeyrek altın üretildi. İlk üç ayda 2 milyon 952 bin 400 adet çeyrek altın basıldı. Bu rakam, tüm altın türleri arasında en yüksek üretim oldu.

Darphane’den rekor üretim: 3 ayda 5 milyondan fazla altın basıldı - Resim: 5

Aynı dönemde 468 bin 175 yarım altın üretildi. 648 bin 261 adet tam altın piyasaya sunuldu. Daha düşük miktarlarda ikibuçukluk ve beşlik altın basıldı.

Darphane’den rekor üretim: 3 ayda 5 milyondan fazla altın basıldı - Resim: 6

Sikke kategorisinde en çok birlik (tam) altın üretildi. Bu kategoride 958 bin 368 adet tam altın basıldı. Çeyrek ve yarım altın üretimi daha sınırlı kaldı.

Darphane’den rekor üretim: 3 ayda 5 milyondan fazla altın basıldı - Resim: 7

Reşad altın grubunda toplam 8 bin 58 adet basım yapıldı. Bu kategori toplam üretimde düşük pay aldı. Ancak koleksiyon ve yatırım amaçlı talep sürüyor.

Darphane’den rekor üretim: 3 ayda 5 milyondan fazla altın basıldı - Resim: 8

Ziynet altınların toplam ağırlığı 11 tonun üzerine çıktı. Sikke altınlarda ise 7 tonun üzerinde üretim gerçekleşti. Reşad altınların toplam ağırlığı 123 kilogram seviyesinde kaldı.

