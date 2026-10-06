Deneme için ekildi köyün kaderini değiştirdi: Şimdi tonlarcası ihraç ediliyor

Köyde ilk olarak bir üreticinin deneme amacıyla ektiği bal kabaklarından yüksek verim alınması ve ürünün iriliği ile aromasının beğenilmesi üzerine diğer çiftçiler de üretime yöneldi.

Bugün Yarımca'da yıllık yaklaşık 1200 ton bal kabağı yetiştiriliyor.