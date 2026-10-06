Deneme için ekildi köyün kaderini değiştirdi: Şimdi tonlarcası ihraç ediliyor
Elazığ'ın Yarımca köyünde deneme amaçlı dikilen birkaç tohum bal kabağı bugün köyün geçim kaynağı oldu. Yıllık üretim 1200 tona ulaşırken bu yıl ilk kez 10 ton bal kabağı KKTC'ye gönderildi. Üreticinin sıradaki hedefi ise Avrupa pazarı.
Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Yarımca köyünde 20 yıl önce deneme amacıyla başlayan bal kabağı üretimi, yıllar içinde büyüyerek ihracata ulaştı.
Köyde ilk olarak bir üreticinin deneme amacıyla ektiği bal kabaklarından yüksek verim alınması ve ürünün iriliği ile aromasının beğenilmesi üzerine diğer çiftçiler de üretime yöneldi.
Bugün Yarımca'da yıllık yaklaşık 1200 ton bal kabağı yetiştiriliyor.
İlk ihracat KKTC'ye
Türkiye'nin farklı kentlerine gönderilen Yarımca bal kabağı bu yıl ilk kez yurt dışına açıldı.
Üretici Engin Çalışkan, 30 dönümlük alandan yaklaşık 180 ton ürün beklediklerini ve bunun 10 tonunu KKTC'ye gönderdiklerini söyledi.
Çalışkan, ihracatı aracı firmalar üzerinden sürdürmek istediklerini belirterek, "Topraklarımız verimli, emeğimizin karşılığını alıyoruz." dedi.
Hedef Avrupa pazarı
Yarımca'da yetiştirilen bal kabakları İstanbul, Erzurum, Van, Sivas ve Kayseri başta olmak üzere Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor.
Üreticiler, KKTC ile başlayan ihracatı büyüterek ürünü Avrupa pazarına da ulaştırmayı hedefliyor.
Köyde üretimin yaygınlaşmasıyla bal kabağı bölge halkının önemli geçim kaynaklarından biri haline gelirken, üreticiler Yarımca'nın bal kabağıyla tanınmasını ve ilerleyen dönemde köyde bal kabağı festivali düzenlenmesini istiyor.
Elazığ'da üretim 4 bin ton
Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen, kent genelinde yıllık ortalama 4 bin ton bal kabağı üretildiğini belirtti.
Özellikle Kovancılar'da üretimin son yıllarda artmasının yeni bir tarımsal potansiyel ortaya çıkardığını ifade eden Taşkesen, bölgenin iklim ve toprak yapısının bal kabağı üretimine iyi uyum sağladığını kaydetti.