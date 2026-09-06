Denizde palamut bolluğu: Balıkçılar gece gündüz mesai yapıyor
Kıyıköy’de palamut sezonuyla birlikte denizde yaşanan bolluk balıkçıların yüzünü güldürdü. Sabahın erken saatlerinde başlayan av mesaisi gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürerken, balıkçılar bereketli sezonun devam etmesini bekliyor.
Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde palamut sezonunun bereketli geçmesi balıkçıların yüzünü güldürdü. Denizdeki bolluğu değerlendirmek isteyen balıkçılar, günün büyük bölümünü avlanarak geçiriyor.
Sabah çapari, öğleden sonra ağlarla avlanıyorlar
Sezonun açılmasıyla tekneleriyle denize çıkan Kıyıköylü balıkçılar, sabahın erken saatlerinde çapari kullanarak palamut avlıyor. Öğleden sonra ise avcılık uzatma ağlarıyla devam ediyor.
Mesai gecenin ilerleyen saatlerine uzanıyor
Denizde uzun saatler geçiren balıkçılar, tuttukları palamutları satışa hazırlamak için gecenin ilerleyen saatlerine kadar çalışmalarını sürdürüyor.
Palamut bolluğu yüzleri güldürdü
Kıyıköy açıklarında palamudun bol olması balıkçıları memnun ederken, sezonun ilerleyen dönemlerinde de bereketin sürmesi bekleniyor.
Balıkçılar da palamut avındaki yoğunluktan memnun olduklarını belirterek sezonun aynı şekilde bereketli devam etmesini umut ediyor.