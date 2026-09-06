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Denizde palamut bolluğu: Balıkçılar gece gündüz mesai yapıyor

Kıyıköy’de palamut sezonuyla birlikte denizde yaşanan bolluk balıkçıların yüzünü güldürdü. Sabahın erken saatlerinde başlayan av mesaisi gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürerken, balıkçılar bereketli sezonun devam etmesini bekliyor.

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Denizde palamut bolluğu: Balıkçılar gece gündüz mesai yapıyor - Resim: 1

Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde palamut sezonunun bereketli geçmesi balıkçıların yüzünü güldürdü. Denizdeki bolluğu değerlendirmek isteyen balıkçılar, günün büyük bölümünü avlanarak geçiriyor.

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Denizde palamut bolluğu: Balıkçılar gece gündüz mesai yapıyor - Resim: 2

Sabah çapari, öğleden sonra ağlarla avlanıyorlar

Sezonun açılmasıyla tekneleriyle denize çıkan Kıyıköylü balıkçılar, sabahın erken saatlerinde çapari kullanarak palamut avlıyor. Öğleden sonra ise avcılık uzatma ağlarıyla devam ediyor.

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Denizde palamut bolluğu: Balıkçılar gece gündüz mesai yapıyor - Resim: 3

Mesai gecenin ilerleyen saatlerine uzanıyor

Denizde uzun saatler geçiren balıkçılar, tuttukları palamutları satışa hazırlamak için gecenin ilerleyen saatlerine kadar çalışmalarını sürdürüyor.

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Denizde palamut bolluğu: Balıkçılar gece gündüz mesai yapıyor - Resim: 4

Palamut bolluğu yüzleri güldürdü

Kıyıköy açıklarında palamudun bol olması balıkçıları memnun ederken, sezonun ilerleyen dönemlerinde de bereketin sürmesi bekleniyor.

Balıkçılar da palamut avındaki yoğunluktan memnun olduklarını belirterek sezonun aynı şekilde bereketli devam etmesini umut ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA