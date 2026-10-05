Deutsche Bank altın için rotayı çizdi: Yeni yükseliş için işaret verdi

Altın, gümüş, bakır: Hangisi öne çıkıyor?

Deutsche Bank'ın metal piyasasındaki en güçlü beklentisi ise altın değil, bakır. Ghali, gümüşte arz fazlasının fiyatları baskılayabileceğini düşünüyor. Bakır piyasasında ise 1980'lerden bu yana görülen en ciddi arz sıkışmalarından birine dikkat çekiyor. Bu nedenle Deutsche Bank yakın ve orta vadede en yüksek yükseliş potansiyelini bakırda görüyor.