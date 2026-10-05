Deutsche Bank altın için rotayı çizdi: Yeni yükseliş için işaret verdi
Altın, yüksek faiz ve güçlü dolar baskısına rağmen kritik seviyelerin üzerinde tutunmaya devam ediyor. Deutsche Bank ise piyasadaki sert satışların ardından altındaki dirence dikkat çekerek altının "aşırı satılmış" durumda olduğunu belirtti. Buna rağmen, bankaya göre fiyatları ayakta tutan güçlü bir alıcı var.
ABD'de 10 yıllık tahvil getirileri yüzde 5'in üzerine çıkarken, yüksek faizler altın üzerindeki baskıyı artırıyor. Ancak altın, tüm bu baskıya rağmen temmuz ayında gördüğü dip seviyenin altına inmedi. Deutsche Bank'a göre bu direnç önemli bir sinyal veriyor.
Deutsche Bank'tan dikkat çeken tespit
Deutsche Bank Metal Araştırmaları Başkanı Daniel Ghali, altının mevcut seviyelerde "aşırı satılmış" olduğunu düşünüyor. Ghali'ye göre yatırımcıların portföylerindeki altın miktarı da oldukça düşük. Bu iki unsur, önümüzdeki dönem için yeni bir hareketin zeminini hazırlayabilir.
Altını kim ayakta tutuyor?
Deutsche Bank'a göre yanıtın önemli bir bölümü merkez bankalarında saklı. Merkez bankaları ve diğer resmi kurumların altın alımları 2021-2022 dönemindeki seviyelerin iki katından fazlasına çıktı. Kurumsal yatırımcıların piyasaya katılımı da 2021'den bu yana yaklaşık yüzde 70 arttı.
Satışlar sessizce karşılanıyor
Piyasada yatırımcıların önemli bir bölümü altındaki pozisyonlarını azaltırken fiyatların yeni bir dip yapmaması Deutsche Bank'ın dikkatini çekti. Bankaya göre bu tablo, piyasaya gelen satışların merkez bankaları ve kurumsal yatırımcılar tarafından sessizce karşılandığına işaret ediyor olabilir.
Kritik gösterge uç seviyeye geldi
Altındaki pozisyonlanma da dikkat çekici seviyelere ulaştı. Trend takip eden fonların net kısa pozisyonları Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, ihtiyari yatırımcıların uzun pozisyonları haziran zirvesinden yaklaşık yüzde 55 geriledi. Bu durum, satış yönündeki pozisyonların önemli ölçüde biriktiğini gösteriyor.
Önce bir düşüş daha gelebilir
Deutsche Bank'ın değerlendirmesi altının hemen yükselişe geçeceği anlamına gelmiyor.
Ghali, Çin'deki Altın Hafta tatilinin piyasada likiditeyi azaltabileceğini ve kalıcı bir taban oluşmadan önce son bir satış dalgası görülebileceğini düşünüyor. Bu nedenle kısa vadede sert fiyat hareketleri devam edebilir.
Petrol altın için iki yönlü risk
Petrolün 100 doların üzerinde seyretmesi de altın için kritik. Yüksek petrol fiyatları enflasyon ve jeopolitik risklere karşı güvenli liman talebini artırabilir. Ancak aynı zamanda enflasyonu besleyerek faizlerin daha uzun süre yüksek kalmasına yol açabilir. Bu da altın üzerindeki faiz baskısının devam etmesi anlamına geliyor.
Deutsche Bank'ın mesajı net
Kısa vadeli risklere rağmen Ghali'nin orta vadeli altın beklentisi olumlu. İtalya'nın Sorrento kentinde düzenlenecek LBMA konferansına atıfta bulunan Ghali, yatırımcılara “Sorrento'da alım yapma” mesajı verdi.
Deutsche Bank'a göre yüksek faizlere rağmen altının yeni dip yapmaması ve merkez bankalarının güçlü talebi, önümüzdeki dönem için dikkatle izlenmesi gereken bir tablo oluşturuyor.
Altın, gümüş, bakır: Hangisi öne çıkıyor?
Deutsche Bank'ın metal piyasasındaki en güçlü beklentisi ise altın değil, bakır. Ghali, gümüşte arz fazlasının fiyatları baskılayabileceğini düşünüyor. Bakır piyasasında ise 1980'lerden bu yana görülen en ciddi arz sıkışmalarından birine dikkat çekiyor. Bu nedenle Deutsche Bank yakın ve orta vadede en yüksek yükseliş potansiyelini bakırda görüyor.