Dev banka altın tahminini düşürdü

İsviçre merkezli yatırım bankası UBS, ons altın için 2026 yıl sonu tahminini 5 bin 900 dolardan 5 bin 500 dolara çekti.

Bankanın analistleri Dominic Schnider ve Wayne Gordon, özellikle ABD tahvil getirilerindeki yüksek seviyelerin ve güçlü doların yatırımcıların altına olan ilgisini azalttığını ifade etti.