Google Haberler

Dev banka dolarda fikrini değiştirdi: 2027'ye kadar sürebilir

Morgan Stanley, dolara ilişkin beklentisinde dikkat çeken bir değişikliğe gitti. Daha önce değer kaybı öngören banka, şimdi doların 2027 ortasına kadar güçlü kalmasını bekliyor. Fed'in aralık ve mart aylarında faiz artıracağı tahmininde bulunan Morgan Stanley, Dolar Endeksi'nin 104'e yükselebileceğini, euro/dolar paritesinin ise gerileyebileceğini öngördü.

Damla Kaya
Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Dev banka dolarda fikrini değiştirdi: 2027'ye kadar sürebilir - Resim: 1

Morgan Stanley, dolarda değer kaybı beklediği önceki görüşünü değiştirerek yeni tahminlerini açıkladı.

1 8
Dev banka dolarda fikrini değiştirdi: 2027'ye kadar sürebilir - Resim: 2

Banka, ABD ekonomisinin dirençli görünümü ve Fed'den beklenen faiz artırımlarının etkisiyle doların 2027 ortasına kadar güçlü kalacağını öngörüyor.

2 8
Dev banka dolarda fikrini değiştirdi: 2027'ye kadar sürebilir - Resim: 3

Yeni tahminlere göre ABD Dolar Endeksi'nin yaklaşık 101 seviyesinden 104'e yükselmesi, euro/dolar paritesinin ise 1,14'ten 1,10'a gerilemesi bekleniyor.

3 8
Dev banka dolarda fikrini değiştirdi: 2027'ye kadar sürebilir - Resim: 4

Fed'den iki faiz artırımı beklentisi

Morgan Stanley, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ve mart aylarında 25'er baz puanlık faiz artırımına gitmesini bekliyor.

4 8
Dev banka dolarda fikrini değiştirdi: 2027'ye kadar sürebilir - Resim: 5

Ardından politika faizinin 2027 sonuna kadar yüzde 4,25-4,50 aralığında tutulacağı tahmin ediliyor.

5 8
Dev banka dolarda fikrini değiştirdi: 2027'ye kadar sürebilir - Resim: 6

Bankaya göre dirençli ABD ekonomisi ve yüksek enerji fiyatları, ülkenin faiz avantajını destekleyen diğer unsurlar arasında yer alıyor.

6 8
Dev banka dolarda fikrini değiştirdi: 2027'ye kadar sürebilir - Resim: 7

Avrupa'daki belirsizlik euroyu baskılayabilir

Raporda, yüksek ABD Hazine tahvili getirilerinin küresel risk iştahı üzerinde baskı oluşturduğuna da dikkat çekildi.

7 8
Dev banka dolarda fikrini değiştirdi: 2027'ye kadar sürebilir - Resim: 8

Morgan Stanley, Fransa'daki 2027 cumhurbaşkanlığı seçimi dahil Avrupa'daki siyasi belirsizliklerin euro üzerinde ilave baskı yaratabileceğini ve euro/dolar paritesindeki düşüşü destekleyebileceğini belirtti.

8 8
Kaynak: HABER MERKEZİ