Dev banka dolarda fikrini değiştirdi: 2027'ye kadar sürebilir
Morgan Stanley, dolara ilişkin beklentisinde dikkat çeken bir değişikliğe gitti. Daha önce değer kaybı öngören banka, şimdi doların 2027 ortasına kadar güçlü kalmasını bekliyor. Fed'in aralık ve mart aylarında faiz artıracağı tahmininde bulunan Morgan Stanley, Dolar Endeksi'nin 104'e yükselebileceğini, euro/dolar paritesinin ise gerileyebileceğini öngördü.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Morgan Stanley, dolarda değer kaybı beklediği önceki görüşünü değiştirerek yeni tahminlerini açıkladı.
Banka, ABD ekonomisinin dirençli görünümü ve Fed'den beklenen faiz artırımlarının etkisiyle doların 2027 ortasına kadar güçlü kalacağını öngörüyor.
Yeni tahminlere göre ABD Dolar Endeksi'nin yaklaşık 101 seviyesinden 104'e yükselmesi, euro/dolar paritesinin ise 1,14'ten 1,10'a gerilemesi bekleniyor.
Fed'den iki faiz artırımı beklentisi
Morgan Stanley, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ve mart aylarında 25'er baz puanlık faiz artırımına gitmesini bekliyor.
Ardından politika faizinin 2027 sonuna kadar yüzde 4,25-4,50 aralığında tutulacağı tahmin ediliyor.
Bankaya göre dirençli ABD ekonomisi ve yüksek enerji fiyatları, ülkenin faiz avantajını destekleyen diğer unsurlar arasında yer alıyor.
Avrupa'daki belirsizlik euroyu baskılayabilir
Raporda, yüksek ABD Hazine tahvili getirilerinin küresel risk iştahı üzerinde baskı oluşturduğuna da dikkat çekildi.
Morgan Stanley, Fransa'daki 2027 cumhurbaşkanlığı seçimi dahil Avrupa'daki siyasi belirsizliklerin euro üzerinde ilave baskı yaratabileceğini ve euro/dolar paritesindeki düşüşü destekleyebileceğini belirtti.