Dev bankadan barış senaryosu: Anlaşma olursa hangi yatırım araçları yükselecek?
Bank of America, ABD ile İran arasında olası bir barış anlaşmasının piyasalarda yeni bir fiyatlama sürecini tetikleyebileceğini belirtti. Kurum, kalıcı barış anlaşmasında en çok kazanan yatırım araçlarını sıraladı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bank of America'nın baş stratejisti Michael Hartnett ve ekibi tarafından hazırlanan haftalık raporda, ABD ile İran arasında olası bir barış anlaşmasının küresel piyasalarda önemli etkiler yaratabileceği değerlendirildi.
Rapora göre, çatışma riskinin azalmasıyla birlikte özellikle tüketici odaklı şirket hisseleri, gayrimenkul yatırım ortaklıkları (GYO), Avrupa hisse senetleri, Bitcoin ve altın gibi varlıkların yatırımcı ilgisi çekebileceği öngörülüyor.
Gözler Bitcoin ve altında
Hartnett, son dönemde Bitcoin ve altında önemli ölçüde pozisyon azaltımı yaşandığına dikkat çekerek, bu iki varlığın olası bir barış anlaşması sonrasında toparlanma potansiyeline sahip olduğunu belirtti.
Raporda, Bitcoin'in 2026 yılı başından bu yana yüzde 27 değer kaybettiği, altının ise yüzde 2 gerilediği ancak her iki yatırım aracının da dip seviyelerine yakın işlem gördüğü ifade edildi.
Avrupa hisseleri ve gelişmekte olan ülke para birimleri öne çıkıyor
Bank of America'nın değerlendirmesinde, enerji fiyatlarındaki yükselişten olumsuz etkilenen Avrupa piyasalarının da barış ortamından fayda sağlayabileceği belirtildi.
Özellikle enerji ithalatına bağımlı ekonomilerde risklerin azalmasının hisse senedi piyasalarına destek verebileceği kaydedildi. Ayrıca Hindistan ve Endonezya gibi ülkelerin para birimlerinin de enerji fiyatlarının gerilemesi halinde değer kazanabilecek varlıklar arasında yer aldığı ifade edildi.
Trump'ın önceliği piyasalar olabilir
Hartnett'e göre ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yaşanan gerilimin sona ermesini istemesinin arkasında ekonomik gerekçeler de bulunuyor. Raporda, ABD petrol stoklarının son 45 yılın en düşük seviyelerine yakın seyretmesi ve enflasyon konusundaki kamuoyu desteğinin zayıflaması nedeniyle Beyaz Saray'ın hızlı bir anlaşmayı tercih edebileceği değerlendirmesine yer verildi.
Bank of America, olası bir barış anlaşmasının ardından yatırımcıların risk iştahının artabileceğini ve küresel piyasalarda yeni bir yükseliş dalgasının başlayabileceğini öngörüyor.