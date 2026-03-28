Dev bankalar tek tek açıkladı: İşte altın fiyatlarında en dip ve en yüksek tahminler

Altın fiyatlarında oynaklık artarken, yatırımcılar güvenli limanın seyrine ilişkin öngörülere odaklandı. 6 bin lirayı aşan rekor seviyenin ardından ons altın son 4 ayın en dip seviyesini görürken, dev bankaların ve analistlerin beklentileri ayrıştı. Bankalar altın fiyatlarında ay ay beklentilerini açıklarken, makas büyüklüğü dikkat çekti.

Artan jeopolitik gerilim petrol fiyatlarını uçururken, altın fiyatlarında ters yönlü etki yarattı. Gram altın haftayı yüzde 5,40 azalışla 6 bin 343 liradan, ons altın ise 4 bin 376 dolardan kapattı. 

 

Peki altın neden düşüyor?

Altındaki düşüşün güçlü dolar ve yükselen faiz beklentisinden, aşırı alım sonrası kısa vadeli yatırımcının hızlı şekilde pozisyon kapatmasından ve merkez bankalarının talebindeki zayıflamadan kaynaklandığı düşünülüyor.

Altın yatırımcısı altının geleceğine yönelik tahminleri merak ederken analistler ise altında hızlı bir toparlanmadan ziyade uzun süreli bir konsolidasyon aşaması öngörüyor. 

İşte altın fiyatlarında en düşük ve en yüksek tahminler...

BofA

BofA, altının güçlü rallinin ardından teknik olarak dördüncü dalga düzeltme sürecine girdiğini ve bu düzetlemenin yıl sonuna kadar sürebileceğini belirtiyor. Banka, yaklaşık 6 bin dolara kadar çıkan altının geri çekilme sonrasında 3 bin 700-4 bin dolar bandında hareket ettiğini, 50 haftalık ortalamaya işaret eden 3 bin 967 dolar seviyesinin kritik eşik olduğunu ifade ediyor.

Citigroup

Banka mart sonu itibariyle altının onsunun 5 bin dolar, ikinci çeyrek te 4 bin 800 dolar, üçüncü çeyrekte 4 bin 400 ve yıl sonunda 4 bin 200 dolar olacağını öngörüyor. Banka, gelecek yılın ilk ve ikinci çeyreğinde ise fiyatları 4 bin dolar seviyesinde tahmin ediyor.

Goldman Sachs

Banka bu ay sonunda altının onsunun 4 bin 673 dolar olacağını öngördü. Bankanın ikinci çeyrek tahmini 4 bin 865 dolar, üçüncü çeyrek tamhini ise 5 bin 67 dolar oldu. Yıl sonunda ise Goldman, altının ons fiyatının 5 bin 308 dolara yükseleceğini, gelecek yıl içinde sırasıyla fiyatların 5 bin 505 dolar ve 5 bin 665 dolar olacağını öngördü.

JPMorgan

JPMorgan altının onsunun bu ay sonunda 5 bin 100 dolar, ikinci çeyrekte 5 bin 530 dolar, üçüncü çeyrekte 5 bin 900 dolara ve yıl sonunda 6 bin 300 dolar oalcağını öngördü. Banka gelecek yılın ilk çeyreğinde ise fiyatların 6 bin 440 dolar, ikinci çeyreğinde ise 6 bin 560 dolar olacağını kaydetti.

 

