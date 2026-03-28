Dev bankalar tek tek açıkladı: İşte altın fiyatlarında en dip ve en yüksek tahminler

BofA, altının güçlü rallinin ardından teknik olarak dördüncü dalga düzeltme sürecine girdiğini ve bu düzetlemenin yıl sonuna kadar sürebileceğini belirtiyor. Banka, yaklaşık 6 bin dolara kadar çıkan altının geri çekilme sonrasında 3 bin 700-4 bin dolar bandında hareket ettiğini, 50 haftalık ortalamaya işaret eden 3 bin 967 dolar seviyesinin kritik eşik olduğunu ifade ediyor.