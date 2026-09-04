Dev fonlar düşüşü fırsat gördü, altından vazgeçmedi: Yeni ralli mi geliyor?
Altın fiyatlarındaki geri çekilme, küresel fon yöneticilerinin yeniden iştahını kabarttı. Toplam 27 trilyon doları yöneten 12'den fazla kurum, Fed'in sıkı para politikası riskine rağmen altının uzun vadeli yükseliş potansiyelini koruduğu görüşünde birleşti. Amundi yıl sonu için 5 bin dolar beklentisini öne çıkarırken, büyük fonların son düşüşü yeni alım fırsatı olarak değerlendirmesi piyasaların dikkatini değerli metale çevirdi.
Altın fiyatlarındaki geri çekilme, dünyanın önde gelen fon yöneticileri için yeniden alım fırsatı yarattı.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede daha sıkı bir tutum izleme ihtimaline rağmen, büyük varlık yönetim şirketleri değerli metalin uzun vadeli destekleyici unsurlarının sürdüğü görüşüyle pozisyonlarını artırdı.
Avrupa'nın en büyük varlık yöneticisi Amundi SA, altının yıl sonuna kadar ons başına yeniden 5 bin dolara ulaşacağı beklentisiyle külçe altın alımı yaptı.
Pictet Asset Management Ltd., Robeco Institutional Asset Management BV ve Fidelity International Ltd. de altının rekor seviyelerden gerilediği dönemde, yılın başında azalttıkları altın yatırımlarına yeniden ekleme yaptı.
Amundi altını koruma aracı olarak görüyor
Amundi Investment Institute Varlık Sınıfları Arası Strateji Başkanı Lorenzo Portelli, altının mevcut seviyelerde ucuz, risklere karşı koruma sağlayan ve makul ölçüde likit bir varlık olduğunu değerlendirdiklerini belirtti.
Portelli, şirketin geçen ay yaptığı alımların ardından yeni pozisyon artışlarını değerlendirebilmesi için Fed'in faiz patikasına dair daha net sinyallere ihtiyaç duyduğunu kaydetti.
Büyük fonlarda altın pozisyonu korunuyor
Toplamda 27 trilyon dolarlık varlığı yöneten 12'den fazla kuruluşla yapılan görüşmelerde, fon yöneticilerinin altına yönelik ortak bir iyimserlik taşıdığı görüldü.
BNP Paribas Asset Management ve Manulife John Hancock Investments'ın da bulunduğu kurumların tamamının, son haftalarda ya altın pozisyonlarını yeniden oluşturduğu ya da yükseliş beklentisiyle yaptığı tahsisleri koruduğu belirtildi.
Faiz baskısı yükselişi zorlaştırabilir
Fon yöneticileri, altının ons başına 4 bin 600 dolar civarında görülen son zirvesini aşmasının kolay olmayacağı görüşünde birleşti.
ABD Hazine tahvili getirilerindeki yükseliş ve Fed'in yıl bitmeden en az bir kez daha faiz artıracağı beklentisinin güçlenmesi, altın üzerindeki kısa vadeli baskıyı artırıyor.
Faiz getirisi bulunmayan altın, borçlanma maliyetlerinin yükseldiği dönemlerde yatırımcılar açısından görece daha az cazip hale gelebiliyor. Buna rağmen fon yöneticileri, fiyatlardaki son gerilemeye karşın altının uzun vadeli görünümüne ilişkin olumlu beklentilerini koruyor.