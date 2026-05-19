Dev restoran zincirinde muhasebe hatası: Hisseleri çakıldı, açık verdi!

İngiliz restoran zinciri Tortilla Mexican Grill, Fransa operasyonlarında 2,5 milyon sterlinlik giderin mali tablolara işlenmediğini açıkladı. Hatanın ardından şirket hisseleri yüzde 12’ye kadar gerilerken, kredi anlaşmalarının ihlal edilmiş olabileceği bildirildi.

Mutluhan Yıldız
Tortilla Mexican Grill hisseleri, şirketin milyonlarca sterlinlik muhasebe hatasını kabul etmesinin ardından sert düşüş yaşadı.

İngiltere’de AIM piyasasında işlem gören şirket, Fransa operasyonlarında yaklaşık 2,5 milyon sterlinlik harcamanın kâr-zarar tablolarına gider olarak yansıtılmadığını duyurdu. Şirket, söz konusu durumun 2025 yılına ilişkin kâr rakamlarının gerçekte olduğundan yüksek görünmesine neden olduğunu belirtti.

Kredi anlaşmaları risk altına girdi

Şirket yönetimi, muhasebe hatasının kredi veren kuruluşlarla yapılan borç anlaşmalarının ihlal edilmesine yol açmış olabileceğini açıkladı. Tortilla, bu nedenle kreditörlerle olası bir feragat anlaşması için görüşmeler yürüttüğünü bildirdi.

Gelişmenin ardından şirket hisseleri Londra piyasalarında günün ilk işlemlerinde yüzde 12’ye kadar değer kaybederek 64 pence seviyesine düştü. Buna rağmen hisselerin yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 25 primli olduğu görüldü.

Fransa operasyonlarında yeni önlemler

Şirket tarafından yapılan açıklamada, bağımsız denetçilerin incelemelerinin sürdüğü ve Fransa’daki operasyonlarda ilave mali kontrol mekanizmalarının devreye alınacağı ifade edildi.

Tortilla ayrıca maliyetleri azaltmak amacıyla Fransa’daki bazı restoranlarını kapatma kararı aldığını duyurdu.

Şirket, geçen yılın ilk altı ayında 2,3 milyon sterlin vergi öncesi zarar açıklamıştı.

