Dev şirketlerin nisan ve mayıs ayı temettü takvimi ve temettü oranları belli oldu
Borsa İstanbul’da işlem gören 39 şirketin Nisan ve Mayıs 2025 temettü ödeme tutarı ve takvimi belli oldu. Aralarında sektör devlerinin de yer aldığı yüzlerce şirket, milyarlarca liralık nakit temettü dağıtımına hazırlanıyor. 21 Nisan'da başlayan temettü takvimi yatırımcılar için önemli bir fırsat sunarken özellikle ENJSA, CCOLA, MGROS ve ECZYT gibi devlerin yüksek temettü oranları dikkat çekiyor. İşte nisan ve mayıs ayı nakit temettü ödeme miktarları ve temettü ödeme takvimi...
Borsa İstanbul’da 21 Nisan'dan itibaren Borusan Yatırım, Migros, Eczacıbaşı, Coca Cola ve Enerjisa gibi sektör devleri milyarlarca liralık temettü dağıtmaya hazırlanıyor.
2025 Nisan ve Mayıs aylarında birçok şirketin yatırımcılarına nakit temettü ödemesi yapacağı liste belli olurken, en yüksek hisse başı temettü ödemesinde BRYAT, KSTUR, MGROS, ECZYT ve AGHOL öne çıkıyor.
İşte merakla beklenen Nisan ve Mayıs 2025 temettü takvimi ve temettü oranları...
NİSAN 2025
KTLEV – Nakit temettü tutarı: 168.300.000,000 – Hisse başı nakit temettü ödemesi: 0,935 – Temettü ödeme tarihi: 21/04/2025
ENJSA – Nakit temettü tutarı: 2.881.217.745,290 – Hisse başı nakit temettü ödemesi: 2,440 – Temettü ödeme tarihi: 21/04/2025
KSTUR – Nakit temettü tutarı: 50.510.580,900 – Hisse başı nakit temettü ödemesi: 11,900 – Temettü ödeme tarihi: 21/04/2025
ESCAR – Nakit temettü tutarı: 51.000.000,000 – Hisse başı nakit temettü ödemesi: 0,102 – Temettü ödeme tarihi: 22/04/2025
CLEBI – Nakit temettü tutarı: 3.046.612.500,000 – Hisse başı nakit temettü ödemesi: 125,375 – Temettü ödeme tarihi: 24/04/2025
SARKY – Nakit temettü tutarı: 210.000.000,000 – Hisse başı nakit temettü ödemesi: 0,350 – Temettü ödeme tarihi: 25/04/2025