Dev şirketlerin nisan ve mayıs ayı temettü takvimi ve temettü oranları belli oldu

Borsa İstanbul’da 21 Nisan'dan itibaren Borusan Yatırım, Migros, Eczacıbaşı, Coca Cola ve Enerjisa gibi sektör devleri milyarlarca liralık temettü dağıtmaya hazırlanıyor.

2025 Nisan ve Mayıs aylarında birçok şirketin yatırımcılarına nakit temettü ödemesi yapacağı liste belli olurken, en yüksek hisse başı temettü ödemesinde BRYAT, KSTUR, MGROS, ECZYT ve AGHOL öne çıkıyor.

İşte merakla beklenen Nisan ve Mayıs 2025 temettü takvimi ve temettü oranları...