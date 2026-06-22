Devlet desteğiyle karavan alan aile gezerek para kazanıyor
Siirt'te arıcılıkla uğraşan aile, devlet desteğiyle aldıkları çekme karavan sayesinde hem yayla yayla geziyor hem de arıcılık yaparak gezerken para kazanıyor.
Siirt'te Çağbaşı köyünde 36 yıldır arıcılık yapan Korkusuz ailesi geçen yıl yaptıkları başvurunun ardından Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yüzde 50 hibe desteğiyle toplam 1 milyon 856 bin 225 lira tutarında 300 polen tuzaklı kovan, bal süzme makinesi, çift kişilik sır alma tezgahı, bal dinlendirme tankı, çok fonksiyonlu bal tankı, mobil güneş enerji sistemi, bal sağım çadırı, 300 arı yemliği ve çekme karavan aldı.
Daha önce yaylalarda çadır ve barakada kalarak zor şartlarda bal üretimi yapan aile, şimdi karavanlarıyla daha konforlu şartlarda üretim yapmanın keyfine varıyor.
Karavanla en verimli yaylalarda arıcılık
Pervari Bal Kooperatifi Başkanlığını da yürüten ve 1990 yılından bu yana arıcılıkla uğraşan 58 yaşındaki Orhan Korkusuz, geçmişte çadırlarda oldukça zor şartlar altında üretim yaptıklarını ifade ederek şunları söyledi:
"Yağmur yağdığında perişan oluyorduk. Sonra barakaya geçtik. Baraka da zordu, yaylada her yere götüremiyorduk. Geçen yıl Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'na başvurduk. Hem karavan çıktı hem arıcılık ekipmanları. Karavanda televizyonumuz, buzdolabımız ve tüpümüz var, çok rahat. Şu an her yere gidebiliyoruz.
Yağmur yağdığında ve gece de ailece kalabiliyoruz. Elektriği, suyu ve tuvaleti var. Arıcılığa büyük önem veriliyor ve ciddi destekler sağlanıyor. Devlet desteği olmasaydı arıcılık bu kadar gelişemezdi. Yağmurdan dolayı çiçekler çok güzel. İnşallah sezon güzel geçecek. Geçen yıl kuraklık nedeniyle ciddi verim kaybı yaşandı."
Korkusuz, devletten aldıkları destekle kovan sayısını 1300'e çıkardıklarını, geçen yıl yaklaşık 20 ton bal ürettiklerini dile getirdi.
"Bal üretiminde Türkiye'de 5'inci sıradayız"
Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şanverdi de Siirt'in tarım ve hayvancılık alanında her geçen gün geliştiğini, 258 bin kovan ve 3 bin tonu aşan bal üretimiyle Türkiye'de 5'inci sırada olduklarını açıkladı.
İl genelinde arıcıların büyük bölümünün gezgin arıcılık yaptığını belirten Şanverdi, "Bu nedenle barınma en önemli ihtiyaçlardan biri. Bakanlığımızın destekleri kapsamında çekme karavan alan üreticilerimiz, ülkemizin farklı bölgelerinde aileleriyle birlikte üretim yapabiliyor. Karavanlarda bulunan güneş enerjisi sistemi sayesinde elektrik ihtiyaçları karşılanırken, banyo, yemek ve diğer temel ihtiyaçlar da rahatlıkla giderilebiliyor" dedi.