Devlet desteğiyle karavan alan aile gezerek para kazanıyor

"Yağmur yağdığında perişan oluyorduk. Sonra barakaya geçtik. Baraka da zordu, yaylada her yere götüremiyorduk. Geçen yıl Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'na başvurduk. Hem karavan çıktı hem arıcılık ekipmanları. Karavanda televizyonumuz, buzdolabımız ve tüpümüz var, çok rahat. Şu an her yere gidebiliyoruz.