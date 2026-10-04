Devletler daha pahalı borçlanıyor: Altın için hesap değişiyor mu?

Altın faiz getirisi sağlamıyor ancak herhangi bir devletin borcunu ödeme gücüne de bağlı değil. Kamu açığı, borç çevirme veya yeniden finansman yükümlülüğü taşımıyor. Devletlerin borçlanmak için giderek daha yüksek faiz ödemek zorunda kaldığı bir ortamda altının bu özelliği yatırımcıların gözünde daha önemli hale gelebiliyor.