Devletten 15 ayrı ödeme: Kimler alabiliyor, ne kadar yatıyor?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2026’nın ikinci yarısında uyguladığı sosyal desteklerde tutarlar yenilendi. Doğum yardımından evde bakıma, yaşlı aylığından enerji desteğine kadar 15 ödeme kaleminde şartlar ve güncel tutarlar belli. Ödemelerin tamamı aynı sistemle yapılmıyor. Bazı destekler her ay hesaba yatırılırken bazıları aylık hesaplanıp iki ayda bir ödeniyor. Doğum yardımının ilk çocuk ödemesi gibi bazı kalemler ise tek seferlik veriliyor.
Doğum yardımında çocuk sayısı ödemeyi değiştiriyor
1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocuklar için uygulanan yeni doğum yardımında ilk çocuk için tek seferlik 5 bin TL ödeme yapılıyor. İkinci çocuk için 5 yaş tamamlanana kadar aylık 1.500 TL, üçüncü ve sonraki çocukların her biri için ise aylık 5 bin TL ödeniyor.
Destekten Türkiye'de ikamet eden Türk vatandaşları yararlanabiliyor. Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.
Evde bakım yardımında aylık ödeme 15 bin 775 TL
Bakıma ihtiyacı olduğu sağlık raporu ve değerlendirmeyle belirlenen engelli bireylerin aile ortamında desteklenmesi için Evde Bakım Yardımı veriliyor. 2026'nın ikinci yarısında aylık ödeme 15 bin 775 TL'ye yükseldi.
Yardımın bağlanmasında hanedeki kişi başına düşen gelir de dikkate alınıyor. Kişi başına ortalama aylık gelirin net asgari ücretin üçte ikisinden düşük olması gerekiyor.
Çocuklu ailelere SED desteği ortalama 11 bin 38 TL
Sosyal ve Ekonomik Destek, ekonomik güçlük nedeniyle çocuğun aile ortamından kopma riski bulunan hanelerin desteklenmesini amaçlıyor. 2026'nın ikinci yarısında ortalama SED ödemesi aylık 11 bin 38 TL'ye yükseldi.
Destek otomatik olarak her düşük gelirli aileye bağlanmıyor. Ailenin sosyal ve ekonomik durumu inceleniyor ve çocuğun aile yanında desteklenmesinin uygun görülmesi halinde süreli ödeme yapılabiliyor.
65 yaş üstüne aylık 7 bin 257 TL
Sosyal güvencesi bulunmayan ve gerekli gelir şartını sağlayan 65 yaş üstü vatandaşlara yaşlı aylığı ödeniyor. 2026'nın ikinci yarısı için aylık tutar 7 bin 257,36 TL olarak uygulanıyor.
Gelir hesabında aylık bağlanacak kişi ile eşinin durumu dikkate alınıyor. Kişi başına düşen aylık gelirin 2026 için belirlenen 9 bin 358,50 TL sınırının altında olması gerekiyor.
Yüzde 40-69 engel oranında 5 bin 793 TL
18 yaşından büyük, sosyal güvencesi bulunmayan ve yüzde 40 ile yüzde 69 arasında engel oranına sahip vatandaşlara aylık ödeme yapılabiliyor. Güncel ödeme tutarı aylık 5 bin 793,31 TL.
Bu destek için engel oranının sağlık kurulu raporuyla belgelenmesi ve hane içinde kişi başına düşen aylık gelirin 9 bin 358,50 TL'nin altında olması gerekiyor.
Yüzde 70 ve üzeri engel oranında ödeme 8 bin 689 TL
Engel oranı yüzde 70 ve üzerinde olan vatandaşlar için aylık tutar daha yüksek uygulanıyor. 2026'nın ikinci yarısında ödeme 8 bin 689,97 TL'ye ulaşıyor.
Sosyal güvence ve gelir şartı bu grupta da aranıyor. Başvurunun kabul edilmesi için gerekli sağlık kurulu raporunun bulunması gerekiyor.
Engelli yakınına aylık 5 bin 793 TL
18 yaşından küçük özel gereksinimli veya en az yüzde 40 engel oranı bulunan çocuğun yakınına Engelli Yakını Aylığı bağlanabiliyor. Güncel ödeme aylık 5 bin 793,31 TL.
Çocuğun veli veya vasisi üzerinden yürütülen programda sosyal güvence ve gelir koşulları dikkate alınıyor. Hane içinde kişi başına düşen gelirin belirlenen sınırın altında olması gerekiyor.
Kronik hastalık yardımında 15 bin 755 TL ödeme
Tüberküloz veya SSPE nedeniyle mali ve sosyal kayıp yaşayan, gerekli şartları sağlayan hastalar için düzenli nakit desteği bulunuyor. 2026'nın ikinci yarısındaki aylık yardım tutarı 15 bin 755,12 TL.
Tüberküloz hastalarında ödeme süresi hastalığın türüne göre değişirken, SSPE hastalarında koşullar devam ettiği sürece destek sürdürülebiliyor. Ödemeler aylık olarak gerçekleştiriliyor.
Eşi vefat eden ihtiyaç sahibi kadınlara 2 bin TL
Son resmi nikâhlı eşini kaybeden ve ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen kadınlar için düzenli nakit yardım programı uygulanıyor. Destek aylık 2 bin TL üzerinden hesaplanıyor ancak ödeme iki ayda bir gerçekleştiriliyor.
Program özellikle hanede sosyal güvencesi bulunan birey olmayan ihtiyaç sahibi kadınları kapsıyor. Hak sahipliğinin devam edip etmediği sosyal yardım sistemi üzerinden takip ediliyor.
Öksüz ve yetim çocuklara aylık 2 bin TL
Annesi, babası veya her ikisi vefat etmiş ihtiyaç sahibi çocuklar için düzenli nakit desteği sağlanıyor. Yardım çocuk başına aylık 2 bin TL olarak hesaplanıyor ve iki ayda bir ödeniyor.
Anne vefat etmişse baba, baba vefat etmişse anne başvurabiliyor. Her iki ebeveynin de vefat ettiği durumda çocuğa fiilen bakan kişi üzerinden işlem yapılabiliyor.
Çoklu doğum yapan ailelere aylık 1.000 TL
İkiz veya daha fazla sayıda bebeğin aynı doğumda dünyaya geldiği ihtiyaç sahibi hanelere Çoklu Doğum Yardımı veriliyor. 0-2 yaş arasındaki çocuklar için ödeme aylık 1.000 TL olarak hesaplanıyor ve iki ayda bir yapılıyor.
Destekte hane içinde kişi başına düşen aylık gelirin 2026 için 9 bin 358,50 TL'nin altında olması gerekiyor. Program bebeklerin beslenme ve temel bakım ihtiyaçlarının karşılanmasını hedefliyor.
Askere gidenin ailesine aylık 1.500 TL
Zorunlu askerlik görevini yapan kişinin ihtiyaç sahibi ailesine askerlik süresi boyunca düzenli nakit yardımı yapılabiliyor. Ödeme aylık 1.500 TL üzerinden hesaplanıyor ve iki ayda bir yatırılıyor.
Asker evliyse eşi, bekârsa öncelikle annesi veya gerekli şartlarda babası destekten yararlanabiliyor. Sosyal güvence ve ihtiyaç durumu değerlendirmede belirleyici oluyor.
Asker çocuklarına aylık 750 TL
Babası zorunlu askerlik görevini yapan ihtiyaç sahibi çocuklar için ayrıca Asker Çocuğu Yardımı bulunuyor. Çocuk başına aylık 750 TL hesaplanan destek iki ayda bir ödeniyor.
Çocuğun 18 yaşından küçük ve bekâr olması gerekiyor. Aynı zamanda belirlenen diğer sosyal yardım ve bakım programlarından yararlanmama şartları da bulunuyor.
Elektrik desteği hanedeki kişi sayısına göre değişiyor
Düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi hanelere elektrik tüketim desteği veriliyor. 2026 tutarları 1-2 kişilik hanelerde aylık 242,85 TL, üç kişilik hanelerde 323,80 TL, dört kişilik hanelerde 404,75 TL seviyesinde uygulanıyor.
Beş ve daha fazla kişilik hanelerde destek aylık 485,71 TL'ye çıkıyor. Kronik hastalığı nedeniyle tıbbi cihaza bağımlı kişinin bulunduğu hanelerde de hasta başına aylık 150 kilovatsaat karşılığı destek sağlanıyor.
Doğal gaz desteği yılda 3 bin 500 TL'ye çıkabiliyor
İhtiyaç sahibi hanelere verilen doğal gaz tüketim desteği iklim koşullarına göre iller arasında değişiyor. Ekim-mayıs dönemini kapsayan destek yıllık 1.500 TL ile 3 bin 500 TL arasında bulunuyor.
Aylık karşılığı yaklaşık 188 TL ile 438 TL arasında değişen yardım iki ayda bir ödeniyor. Başvuru için doğal gaz bulunan bir il veya ilçede ikamet edilmesi ve mesken türü aboneliğin bulunması gerekiyor.