Devletten 15 ayrı ödeme: Kimler alabiliyor, ne kadar yatıyor?

Öksüz ve yetim çocuklara aylık 2 bin TL





Annesi, babası veya her ikisi vefat etmiş ihtiyaç sahibi çocuklar için düzenli nakit desteği sağlanıyor. Yardım çocuk başına aylık 2 bin TL olarak hesaplanıyor ve iki ayda bir ödeniyor.

Anne vefat etmişse baba, baba vefat etmişse anne başvurabiliyor. Her iki ebeveynin de vefat ettiği durumda çocuğa fiilen bakan kişi üzerinden işlem yapılabiliyor.