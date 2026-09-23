Doğada kendiliğinden üretiliyor: Bir kovuktan en fazla 10 kilo çıkıyor

"Kilometrelerce yol geldik. Uzun bir uğraştan sonra ağaç kovuğundaki balı çıkarabildik. Bu bal her yerde bulunabilen bir ürün değil. İlaç niyetine tüketilmektedir. Bir kovukta bazen 3, bazen de 5 kilogram çıkarıyoruz. En çok 10 kilogram çıkarabiliyoruz. Arılar bir kovuğun içinde yuva yapıyor. Hayatı artık orada başlıyor ve orada balını yapıyor. Balı çıkardıktan sonra kışı geçirebilecekleri şekilde arıları korumaya alıyoruz. Balın tamamını almıyoruz, arıya yetecek kadarını bırakıyoruz. Bunu yapmazsak arılar ölür. Arının olduğu yerde hayat var."