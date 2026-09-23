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Doğada kendiliğinden üretiliyor: Bir kovuktan en fazla 10 kilo çıkıyor

Van'ın Çatak ilçesinde kovanlardan ayrılan arıların ağaç kovuklarında ürettiği bal, zorlu bir yolculuğun ardından toplanıyor. Sınırlı miktarda elde edilen doğal bal, Türkiye'nin farklı noktalarından gelen siparişlerle alıcılara ulaştırılıyor.

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Doğada kendiliğinden üretiliyor: Bir kovuktan en fazla 10 kilo çıkıyor - Resim: 1

Van'ın Çatak ilçesinde arıcılık yapan Vahap Semo ile Erkan Sevinç, kovanlardan ayrılan arıların doğada oluşturduğu yuvaların izini sürerek bal topluyor. İki arıcı, son olarak 3 bin 547 metre rakımlı Arnos Dağı'nın eteklerinde bir ağacın kovuğunda üretilen bala ulaştı.

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Doğada kendiliğinden üretiliyor: Bir kovuktan en fazla 10 kilo çıkıyor - Resim: 2

Doğal yapısı ve bitki çeşitliliğiyle arıcılığın yaygın olduğu Çatak'ta bazı arılar, ilkbahar döneminde kovanlardan ayrılarak doğaya karışıyor. Ağaç kovukları ve kayalık alanlara yuva yapan arılar, herhangi bir dış müdahale olmadan burada bal üretiyor.

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Doğada kendiliğinden üretiliyor: Bir kovuktan en fazla 10 kilo çıkıyor - Resim: 3

Bölgede uzun yıllardır arıcılıkla uğraşan Semo ve Sevinç de belirli dönemlerde dağlık alanlarda arıların oluşturduğu yuvaları arıyor. İki arıcı, tespit ettikleri yuvalardaki balı toplamak için zorlu arazi şartlarında kilometrelerce yol kat ediyor.

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Doğada kendiliğinden üretiliyor: Bir kovuktan en fazla 10 kilo çıkıyor - Resim: 4

Zorlu yolculuğun ardından bala ulaştılar

Arnos Dağı'nın eteklerinde bir ağaç kovuğunda arı yuvası bulan Semo ve Sevinç, kayalık alanlardan ve derelerden geçerek bölgeye ulaştı.

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Doğada kendiliğinden üretiliyor: Bir kovuktan en fazla 10 kilo çıkıyor - Resim: 5

Arıcılar, önce duman kullanarak arıların hareketliliğini azalttı. Ardından ağacın kovuğunda bulunan petekleri dikkatli şekilde çıkardı.

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Doğada kendiliğinden üretiliyor: Bir kovuktan en fazla 10 kilo çıkıyor - Resim: 6

Doğal ortamda ve katkı maddesi kullanılmadan üretilen bal, daha sonra Türkiye'nin farklı bölgelerinden sipariş veren müşterilere gönderiliyor.

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Doğada kendiliğinden üretiliyor: Bir kovuktan en fazla 10 kilo çıkıyor - Resim: 7

Bir kovuktan 3 ila 10 kilogram bal çıkıyor

Yıllardır arıcılık yaptığını belirten Vahap Semo, ilkbaharda bazı arıların kovanları terk ederek doğaya yöneldiğini anlattı.

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Doğada kendiliğinden üretiliyor: Bir kovuktan en fazla 10 kilo çıkıyor - Resim: 8

Arıların ağaç kovukları ile kayalık bölgelerde kendilerine yuva kurduğunu ve burada bal ürettiğini ifade eden Semo, şunları kaydetti:

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Doğada kendiliğinden üretiliyor: Bir kovuktan en fazla 10 kilo çıkıyor - Resim: 9

"Kilometrelerce yol geldik. Uzun bir uğraştan sonra ağaç kovuğundaki balı çıkarabildik. Bu bal her yerde bulunabilen bir ürün değil. İlaç niyetine tüketilmektedir. Bir kovukta bazen 3, bazen de 5 kilogram çıkarıyoruz. En çok 10 kilogram çıkarabiliyoruz. Arılar bir kovuğun içinde yuva yapıyor. Hayatı artık orada başlıyor ve orada balını yapıyor. Balı çıkardıktan sonra kışı geçirebilecekleri şekilde arıları korumaya alıyoruz. Balın tamamını almıyoruz, arıya yetecek kadarını bırakıyoruz. Bunu yapmazsak arılar ölür. Arının olduğu yerde hayat var."

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA