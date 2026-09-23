Doğada kendiliğinden üretiliyor: Bir kovuktan en fazla 10 kilo çıkıyor
Van'ın Çatak ilçesinde kovanlardan ayrılan arıların ağaç kovuklarında ürettiği bal, zorlu bir yolculuğun ardından toplanıyor. Sınırlı miktarda elde edilen doğal bal, Türkiye'nin farklı noktalarından gelen siparişlerle alıcılara ulaştırılıyor.
Van'ın Çatak ilçesinde arıcılık yapan Vahap Semo ile Erkan Sevinç, kovanlardan ayrılan arıların doğada oluşturduğu yuvaların izini sürerek bal topluyor. İki arıcı, son olarak 3 bin 547 metre rakımlı Arnos Dağı'nın eteklerinde bir ağacın kovuğunda üretilen bala ulaştı.
Doğal yapısı ve bitki çeşitliliğiyle arıcılığın yaygın olduğu Çatak'ta bazı arılar, ilkbahar döneminde kovanlardan ayrılarak doğaya karışıyor. Ağaç kovukları ve kayalık alanlara yuva yapan arılar, herhangi bir dış müdahale olmadan burada bal üretiyor.
Bölgede uzun yıllardır arıcılıkla uğraşan Semo ve Sevinç de belirli dönemlerde dağlık alanlarda arıların oluşturduğu yuvaları arıyor. İki arıcı, tespit ettikleri yuvalardaki balı toplamak için zorlu arazi şartlarında kilometrelerce yol kat ediyor.
Zorlu yolculuğun ardından bala ulaştılar
Arnos Dağı'nın eteklerinde bir ağaç kovuğunda arı yuvası bulan Semo ve Sevinç, kayalık alanlardan ve derelerden geçerek bölgeye ulaştı.
Arıcılar, önce duman kullanarak arıların hareketliliğini azalttı. Ardından ağacın kovuğunda bulunan petekleri dikkatli şekilde çıkardı.
Doğal ortamda ve katkı maddesi kullanılmadan üretilen bal, daha sonra Türkiye'nin farklı bölgelerinden sipariş veren müşterilere gönderiliyor.
Bir kovuktan 3 ila 10 kilogram bal çıkıyor
Yıllardır arıcılık yaptığını belirten Vahap Semo, ilkbaharda bazı arıların kovanları terk ederek doğaya yöneldiğini anlattı.
Arıların ağaç kovukları ile kayalık bölgelerde kendilerine yuva kurduğunu ve burada bal ürettiğini ifade eden Semo, şunları kaydetti:
"Kilometrelerce yol geldik. Uzun bir uğraştan sonra ağaç kovuğundaki balı çıkarabildik. Bu bal her yerde bulunabilen bir ürün değil. İlaç niyetine tüketilmektedir. Bir kovukta bazen 3, bazen de 5 kilogram çıkarıyoruz. En çok 10 kilogram çıkarabiliyoruz. Arılar bir kovuğun içinde yuva yapıyor. Hayatı artık orada başlıyor ve orada balını yapıyor. Balı çıkardıktan sonra kışı geçirebilecekleri şekilde arıları korumaya alıyoruz. Balın tamamını almıyoruz, arıya yetecek kadarını bırakıyoruz. Bunu yapmazsak arılar ölür. Arının olduğu yerde hayat var."