Doğalgazda zam endişesi: Gözler BOTAŞ’ın ekim ayı tarifelerinde
Küresel piyasalarda enerji fiyatlarının yükselmesi, Türkiye’de elektrik ve doğalgaz tarifelerini yeniden gündeme taşıdı. Referans doğalgaz fiyatı TTF’nin 2 Eylül’de 73 Euro’nun üzerinde işlem görmesinin ardından gözler BOTAŞ’ın ekim ayında kış tarifeleriyle ilgili alacağı kararlara çevrildi.
Geliri eriyen ve borç yükü artan vatandaş için kış ayları yaklaşırken enerji faturaları yeniden kritik başlıklardan biri haline geldi.
ABD-İran savaşı ve küresel risklerin petrol ile doğalgaz fiyatlarını yukarı taşıması, Türkiye’nin ithal enerji maliyetleri üzerindeki baskıyı artırıyor.
ABD-İran savaşı ve küresel riskler nedeniyle doğalgaz fiyatları yükselişe geçti. Avrupa’nın referans doğalgaz fiyatı Hollanda TTF (Title Transfer Facility), 31 Ağustos’ta önemli bir direnç noktasını kırarak megawatt-saat başına 70 Euro’ya çıktı.
TTF, 2 Eylül’de ise 73 Euro’nun üzerinde işlem gördü. Bu seviye, Ocak 2023’ten bu yana görülen en yüksek düzey olarak kayıtlara geçti.
Türkiye’nin ithal ettiği doğalgazda TTF’nin ağırlığı yüzde 48,56 seviyesinde bulunuyor. Bu nedenle Avrupa piyasasındaki fiyat hareketleri Türkiye’nin doğalgaz ithalat maliyetleri açısından önem taşıyor.
Türkiye’nin yıllık doğalgaz tüketimi 55-60 milyar metreküp düzeyinde bulunuyor. Net ithalatçı konumundaki Türkiye, doğalgaz ihtiyacının önemli bir bölümünü boru hatları üzerinden ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatıyla karşılıyor.
Küresel enerji fiyatlarında yaşanan artışın Türkiye’nin enerji faturasını yükseltmesi nedeniyle piyasaların dikkati BOTAŞ’ın önümüzdeki dönemde açıklayacağı tarifelere yöneldi.
İl bazında belirlenen tüketim sınırını aşan aboneler, çok yüksek fiyattan doğalgaz tüketmeye başladı.
Yıllık tüketimi 1000 metreküpün üzerine çıkan bazı abonelerin vergi ve paylar hariç doğalgaz faturası 18 bin TL’yi aştı.
BOTAŞ’ın doğalgaz alım kontratlarında söz konusu TTF fiyatları etkili oluyor. TTF yükseldiğinde Türkiye’nin doğalgaz ithalat maliyetleri de artıyor.
Bu nedenle enerji piyasalarında gözler, BOTAŞ’ın ekim ayında ve kış mevsiminde doğalgaz tarifelerine ilişkin vereceği kararlara çevrildi.
Enerji yönetimi, BOTAŞ’ın sübvansiyonlu fiyatlar üzerinden konut abonelerine doğalgaz verdiğini belirterek sübvansiyonun aşama aşama azaltılmasının hedeflendiğini ifade etti.
Elektrik ve doğalgaza enflasyon hedefiyle uyumlu zam yapıldığı kaydedilirken, mevcut koşullarda yüksek oranlı zam ihtiyacının söz konusu olduğu belirtildi.
Ancak zam ihtiyacının ne kadar olduğu ve bunun tarifelere ne ölçüde yansıtılacağı konusunda şu aşamada alınmış bir karar bulunmuyor.
Küresel doğalgaz fiyatlarındaki yükseliş ve Türkiye’nin ithalat maliyetleri nedeniyle önümüzdeki dönemde BOTAŞ’ın açıklayacağı tarifeler enerji piyasalarının ve tüketicilerin yakından takip edeceği başlıklardan biri olacak.