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Doğalgazda zam endişesi: Gözler BOTAŞ’ın ekim ayı tarifelerinde

Küresel piyasalarda enerji fiyatlarının yükselmesi, Türkiye’de elektrik ve doğalgaz tarifelerini yeniden gündeme taşıdı. Referans doğalgaz fiyatı TTF’nin 2 Eylül’de 73 Euro’nun üzerinde işlem görmesinin ardından gözler BOTAŞ’ın ekim ayında kış tarifeleriyle ilgili alacağı kararlara çevrildi.

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Doğalgazda zam endişesi: Gözler BOTAŞ’ın ekim ayı tarifelerinde - Resim: 1

Geliri eriyen ve borç yükü artan vatandaş için kış ayları yaklaşırken enerji faturaları yeniden kritik başlıklardan biri haline geldi. 

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Doğalgazda zam endişesi: Gözler BOTAŞ’ın ekim ayı tarifelerinde - Resim: 2

ABD-İran savaşı ve küresel risklerin petrol ile doğalgaz fiyatlarını yukarı taşıması, Türkiye’nin ithal enerji maliyetleri üzerindeki baskıyı artırıyor.

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Doğalgazda zam endişesi: Gözler BOTAŞ’ın ekim ayı tarifelerinde - Resim: 3

ABD-İran savaşı ve küresel riskler nedeniyle doğalgaz fiyatları yükselişe geçti. Avrupa’nın referans doğalgaz fiyatı Hollanda TTF (Title Transfer Facility), 31 Ağustos’ta önemli bir direnç noktasını kırarak megawatt-saat başına 70 Euro’ya çıktı.

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Doğalgazda zam endişesi: Gözler BOTAŞ’ın ekim ayı tarifelerinde - Resim: 4

TTF, 2 Eylül’de ise 73 Euro’nun üzerinde işlem gördü. Bu seviye, Ocak 2023’ten bu yana görülen en yüksek düzey olarak kayıtlara geçti.

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Doğalgazda zam endişesi: Gözler BOTAŞ’ın ekim ayı tarifelerinde - Resim: 5

Türkiye’nin ithal ettiği doğalgazda TTF’nin ağırlığı yüzde 48,56 seviyesinde bulunuyor. Bu nedenle Avrupa piyasasındaki fiyat hareketleri Türkiye’nin doğalgaz ithalat maliyetleri açısından önem taşıyor.

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Doğalgazda zam endişesi: Gözler BOTAŞ’ın ekim ayı tarifelerinde - Resim: 6

Türkiye’nin yıllık doğalgaz tüketimi 55-60 milyar metreküp düzeyinde bulunuyor. Net ithalatçı konumundaki Türkiye, doğalgaz ihtiyacının önemli bir bölümünü boru hatları üzerinden ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatıyla karşılıyor.

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Doğalgazda zam endişesi: Gözler BOTAŞ’ın ekim ayı tarifelerinde - Resim: 7

Küresel enerji fiyatlarında yaşanan artışın Türkiye’nin enerji faturasını yükseltmesi nedeniyle piyasaların dikkati BOTAŞ’ın önümüzdeki dönemde açıklayacağı tarifelere yöneldi.

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Doğalgazda zam endişesi: Gözler BOTAŞ’ın ekim ayı tarifelerinde - Resim: 8

İl bazında belirlenen tüketim sınırını aşan aboneler, çok yüksek fiyattan doğalgaz tüketmeye başladı.

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Doğalgazda zam endişesi: Gözler BOTAŞ’ın ekim ayı tarifelerinde - Resim: 9

Yıllık tüketimi 1000 metreküpün üzerine çıkan bazı abonelerin vergi ve paylar hariç doğalgaz faturası 18 bin TL’yi aştı.

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Doğalgazda zam endişesi: Gözler BOTAŞ’ın ekim ayı tarifelerinde - Resim: 10

BOTAŞ’ın doğalgaz alım kontratlarında söz konusu TTF fiyatları etkili oluyor. TTF yükseldiğinde Türkiye’nin doğalgaz ithalat maliyetleri de artıyor.

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Doğalgazda zam endişesi: Gözler BOTAŞ’ın ekim ayı tarifelerinde - Resim: 11

Bu nedenle enerji piyasalarında gözler, BOTAŞ’ın ekim ayında ve kış mevsiminde doğalgaz tarifelerine ilişkin vereceği kararlara çevrildi.

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Doğalgazda zam endişesi: Gözler BOTAŞ’ın ekim ayı tarifelerinde - Resim: 12

Enerji yönetimi, BOTAŞ’ın sübvansiyonlu fiyatlar üzerinden konut abonelerine doğalgaz verdiğini belirterek sübvansiyonun aşama aşama azaltılmasının hedeflendiğini ifade etti.

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Doğalgazda zam endişesi: Gözler BOTAŞ’ın ekim ayı tarifelerinde - Resim: 13

Elektrik ve doğalgaza enflasyon hedefiyle uyumlu zam yapıldığı kaydedilirken, mevcut koşullarda yüksek oranlı zam ihtiyacının söz konusu olduğu belirtildi.

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Doğalgazda zam endişesi: Gözler BOTAŞ’ın ekim ayı tarifelerinde - Resim: 14

Ancak zam ihtiyacının ne kadar olduğu ve bunun tarifelere ne ölçüde yansıtılacağı konusunda şu aşamada alınmış bir karar bulunmuyor.

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Doğalgazda zam endişesi: Gözler BOTAŞ’ın ekim ayı tarifelerinde - Resim: 15

Küresel doğalgaz fiyatlarındaki yükseliş ve Türkiye’nin ithalat maliyetleri nedeniyle önümüzdeki dönemde BOTAŞ’ın açıklayacağı tarifeler enerji piyasalarının ve tüketicilerin yakından takip edeceği başlıklardan biri olacak.

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