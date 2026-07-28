Dogecoin'de kritik eşik: Ünlü analistten yüzde 150'lik tahmin...
Kripto para analisti Ali Martinez, Dogecoin'de 0,081 dolar seviyesinin aşılması halinde yükselişin hız kazanabileceğini belirtti. Analiste göre bu direncin kırılması, fiyatın 0,177 dolara kadar yükselmesinin önünü açabilir.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Kripto para piyasasının en çok takip edilen analistlerinden Ali Martinez, Dogecoin (DOGE) için dikkat çeken bir fiyat tahmininde bulundu. Zincir üstü verileri değerlendiren Martinez, DOGE'nin önemli bir teknik eşikte bulunduğunu ve kritik direncin aşılması halinde yüzde 150'ye varan yükseliş potansiyeli oluşabileceğini ifade etti.
Kritik direnç 0,081 dolar
Martinez, X platformundaki paylaşımında UTXO Realized Price Distribution verilerine dikkat çekerek 0,081 dolar seviyesini Dogecoin'in ilk büyük direnç noktası olarak gösterdi.
Analiste göre bu seviyenin üzerinde kalıcı bir kırılma yaşanması halinde fiyatın bir sonraki güçlü arz bölgesi olan 0,177 dolara doğru hareket etmesi mümkün olabilir.
Martinez daha önce de Dogecoin'in aylık, haftalık, 3 günlük ve günlük grafiklerinde aynı anda görülen yükseliş sinyallerinin "nadir rastlanan" bir teknik görünüm oluşturduğunu açıklamıştı.
Teknik göstergeler yükselişi destekliyor
TradingView verilerine göre MACD göstergesi Dogecoin için "Al" sinyali üretirken, Bull Bear Power ve Göreceli Güç Endeksi (RSI) ise şimdilik nötr görünümünü koruyor.
Öte yandan vadeli işlem piyasasında da yatırımcı ilgisinin arttığı görülüyor. Coinglass verilerine göre Binance'teki büyük yatırımcıların uzun pozisyonları kısa pozisyonlara kıyasla belirgin şekilde yükselirken, Dogecoin'in açık pozisyon büyüklüğü de son bir haftada yüzde 7,3 artış kaydetti. Bu durum, türev piyasaya yeni sermaye girişinin sürdüğüne işaret ediyor.
Dogecoin fiyatı geriledi
Tüm bu iyimser teknik görünüme rağmen Dogecoin, haberin yazıldığı sırada 0,07004 dolar seviyesinden işlem görüyor. Benzinga Pro verilerine göre memecoin'in fiyatı son 24 saatte yüzde 3,71 geriledi. Ancak analistler, kritik direnç seviyesinin aşılması halinde yükseliş ivmesinin yeniden güçlenebileceğini değerlendiriyor.