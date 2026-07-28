Dogecoin'de kritik eşik: Ünlü analistten yüzde 150'lik tahmin...

Kripto para piyasasının en çok takip edilen analistlerinden Ali Martinez, Dogecoin (DOGE) için dikkat çeken bir fiyat tahmininde bulundu. Zincir üstü verileri değerlendiren Martinez, DOGE'nin önemli bir teknik eşikte bulunduğunu ve kritik direncin aşılması halinde yüzde 150'ye varan yükseliş potansiyeli oluşabileceğini ifade etti.