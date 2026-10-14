Dolandırılan para nasıl geri alınacak? IMF'den 12 maddelik plan

Planın ikinci önerisi, dolandırıcılık karşısında hukuk ve denetim altyapısının güçlendirilmesi. Bir hesaba aktarılan şüpheli paranın izlenmesi ya da dondurulması için hangi kurumun ne kadar sürede harekete geçeceği belirlenmeli.

Finans kuruluşları arasındaki sorumluluk paylaşımı ve mağdurun hakları da belirsiz bırakılmamalı. Buradaki temel mesele yalnızca daha ağır yaptırım uygulamak değil, yetkililerin zaman kaybetmeden ve hukuki güvenceleri koruyarak işlem yapabilmesini sağlamak. Her ülkenin bunu kendi mevzuatına göre düzenlemesi gerekiyor.