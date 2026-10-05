Dolar 18 ayın zirvesinde: Euro geriliyor, Bitcoin direniyor
Dolar endeksi yaklaşık 18 ayın zirvesine çıkarken, Bitcoin 86 bin dolar civarında tutunuyor. Fed'den yeni faiz artışları beklenmesi ve Euro'nun zayıflaması doları destekliyor. ABD'de tahvil getirilerinin de 20 yılı aşkın süredir görülmeyen seviyelere ulaşması, yatırımcıların tercihlerini etkiliyor. Güçlü dolar ve yüksek faizlerin riskli varlıklar üzerindeki baskısı, kripto para piyasasında yakından izleniyor.
ABD'de faiz artışı beklentileri ve Euro'daki değer kaybı doları güçlendirirken, Bitcoin 86 bin dolar civarındaki seyrini koruyor. Doların altı büyük para birimi karşısındaki değerini gösteren ABD Dolar Endeksi (DXY), pazartesi günü yaklaşık 102,5'e çıkarak son 18 aya yakın dönemin en yüksek seviyesine ulaştı.
Eylül başında 99 civarında bulunan endeksin, aynı seviyedeki 200 günlük hareketli ortalamasının belirgin biçimde üzerine çıkması, yükseliş eğiliminin güçlendiğine işaret ediyor.
Para birimlerinde fiyat değişimleri genellikle hisse senetleri ve kripto paralara kıyasla daha sınırlı olsa da faiz kararları ve yatırımcı güvenindeki değişimler bu hareketleri hızlandırabiliyor.
Fed'den yeni faiz artışları bekleniyor
Doların yükselişini destekleyen gelişmelerin başında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylülde yaptığı 25 baz puanlık faiz artışı geliyor. Bu kararla politika faizi yüzde 3,75-4 aralığına çıkarken, piyasalarda sıkılaşmanın devam edeceği beklentisi öne çıkıyor.
Haziran 2027'ye kadar faizlerin yüzde 4,5-4,75 aralığına yükselmesi, en olası senaryo olarak fiyatlanıyor. Bu beklentiye enflasyon, kamu borçlanması ve kamu maliyesinin sürdürülebilirliğine ilişkin kaygılar da eklenince ABD Hazine tahvillerinin getirileri yükseliyor. Uzun vadeli tahvil getirileri, 20 yılı aşkın süredir görülmeyen seviyelere ulaşmış durumda.
Euro'daki gerileme dolara destek veriyor
Dolar endeksindeki yükselişin bir diğer nedeni, sepetin yüzde 57,6'sını oluşturan Euro'nun değer kaybetmesi. Avrupa'da mali ve siyasi belirsizliklerin yatırımcı güvenini zayıflatmasıyla Euro, 1,12 dolara doğru çekilerek 17 ayın en düşük seviyesine yaklaştı.
Fransa'da gelecek yılki cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde bütçe açığı ve borçlanma maliyetleri üzerindeki baskı artıyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in 29 Kasım'da erken seçim yapılması çağrısı da bölgedeki belirsizliği besliyor.
Güçlü doların baskısına rağmen Bitcoin direniyor
Doların değer kazanması, ABD dışındaki dolar borçlarının ödenmesini zorlaştırırken yabancı yatırımcıların satın alma gücünü de azaltıyor.
Buna yüksek ABD faizleri eklendiğinde nakit ve devlet tahvilleri daha cazip hâle geliyor. Yatırımcılar, hisse senedi ve Bitcoin gibi daha riskli varlıklara yönelmek için daha yüksek getiri arıyor.