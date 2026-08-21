Dolar dünyada eriyor: TL'de aynı düşüş neden yaşanmıyor?
Dolar dünya genelinde üç ayın en düşük seviyelerine gerilerken Türkiye'de kur 48 lirayı aştı. ABD'deki tahvil hamlesi doları baskılarken altın ve Bitcoin de yeniden yükselişe geçti. Peki dolar dünyada düşerken Türkiye'de dolar/TL kuru neden yükseliyor?
Dolar endeksi 98,82 seviyesine gerileyerek üç ayın dibini görürken, dolar/TL 48 lirayı aştı. Küresel piyasalarda dolar zayıflarken TL kurunda artış yaşanması Türkiye'deki yatırımcılar için farklı bir tabloya işsaret etti.
ABD Hazinesi'nin uzun vadeli tahvil piyasasındaki baskıyı azaltmak için geri alımları artırması, dolardaki düşüşü hızlandırdı. Hazine, işlem başına geri alım üst sınırını 2 milyar dolardan 4 milyar dolara çıkarınca ilk etapta tahvil faizlerinde gerileme görülse de rahatlama uzun sürmedi.
ABD'nin 30 yıllık tahvil faizi yeniden yüzde 5,25, 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4,70 civarına yükseldi. 40 trilyon doları aşan federal borç ve yüksek bütçe açığı da yatırımcıların ABD ekonomisine ilişkin endişelerini körükledi.
Dolar düşüyor ama dolar/TL neden düşmüyor?
Ancak dolar değer kaybetse de bu düşüş dolar/TL kuruna aynı oranda yansımadı. Çünkü dolar/TL'yi sadece doların küresel değeri değil, Türkiye'deki enflasyon, TCMB'nin faiz politikası, rezervler ve yabancı sermaye hareketleri de etkiliyor.
Bu ayrışma euro/TL'de daha açık görülüyor. Euro dolar karşısında güçlenirken euro/TL de 56 lira civarında seyrediyor. Yani dolardaki kaybın TL yatırımcısına yansıması, hangi dövize bakıldığına göre değişiyor.
Para doların dışına kayıyor
Öte yandan doların zayıfladığı dönemde altın ve Bitcoin'deki yükseliş dikkat çekiyor. Yatırımcıların alternatif varlıklara yönelmesiyle altın haftalık bazda yüzde 3'ün üzerinde değer kazanırken Bitcoin'deki yükseliş yüzde 17'yi buldu.
Türk yatırımcı ise özellikle gram altındaki harekete odaklandı. Gram altın hem ons altından hem de dolar/TL kurundan beslendiği için doların küresel ölçekte gerilemesi gram altında düşüş yaratmadı. Ons yükselirken dolar/TL'nin de yüksek kalması gram altını da TL bazında yükselişe zorladı.
Gözler 9 Eylül'de
Piyasaların takip edeceğği kritik tarih ise 9 Eylül. ABD Hazinesi'nin uzun vadeli tahvil geri alımlarında yeni üst sınırı bu tarihte devreye girecek. Piyasanın programa vereceği tepki de tahvil faizleri, dolar ve altın açısından yakından izlenecek.