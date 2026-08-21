Dolar dünyada eriyor: TL'de aynı düşüş neden yaşanmıyor?

Dolar düşüyor ama dolar/TL neden düşmüyor?

Ancak dolar değer kaybetse de bu düşüş dolar/TL kuruna aynı oranda yansımadı. Çünkü dolar/TL'yi sadece doların küresel değeri değil, Türkiye'deki enflasyon, TCMB'nin faiz politikası, rezervler ve yabancı sermaye hareketleri de etkiliyor.