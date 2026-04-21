Google Haberler

Dolar, gümüşü zorluyor! Geri çekilme başladı

ABD-İran gerilimi ve yükselen petrol fiyatları gümüşü baskılarken, uzmanlar arz açığı nedeniyle uzun vadede yükseliş beklentisini koruyor.

Giray Topçular
Dolar, gümüşü zorluyor! Geri çekilme başladı - Resim: 1

Gümüş (XAG/USD), haftaya düşüşle başladı. Ons fiyatı 79,50–79,80 dolar bandına gerileyerek geçen haftaki 80,80–82 dolar seviyelerinin altına indi ve son yükselişlerin ardından soluklandı.

1 11
Dolar, gümüşü zorluyor! Geri çekilme başladı - Resim: 2

ABD ile İran arasında yeniden artan gerilim, piyasalarda risk algısını artırdı. Hürmüz Boğazı’na ilişkin belirsizlik ve deniz güvenliği endişeleri enerji fiyatlarını yukarı çekti.

2 11
Dolar, gümüşü zorluyor! Geri çekilme başladı - Resim: 3

Artan petrol fiyatları, enflasyon beklentilerini güçlendirirken doların değer kazanmasına neden oldu. 

3 11
Dolar, gümüşü zorluyor! Geri çekilme başladı - Resim: 4

Bu durum, güvenli liman ve endüstriyel metal olan gümüş üzerinde baskı oluşturdu.

4 11
Dolar, gümüşü zorluyor! Geri çekilme başladı - Resim: 5

22 Nisan civarında sona ermesi beklenen kırılgan ateşkes ve devam eden jeopolitik riskler, yatırımcıların temkinli hareket etmesine yol açıyor. Gümüş, piyasa duyarlılığına oldukça hassas bir görünüm sergiliyor.

5 11
Dolar, gümüşü zorluyor! Geri çekilme başladı - Resim: 6

Gümüş, yalnızca yatırım aracı değil; güneş panelleri, elektrikli araçlar ve elektronik üretiminde kritik rol oynayan bir metal olarak öne çıkıyor. Bu durum, fiyat hareketlerini daha karmaşık hale getiriyor.

6 11
Dolar, gümüşü zorluyor! Geri çekilme başladı - Resim: 7

Piyasalarda 2026 yılı için 46 milyon ons seviyesinde arz açığı öngörülüyor. COMEX stoklarının da sınırlı olması, gümüş için uzun vadede pozitif beklentileri güçlendiriyor.

7 11
Dolar, gümüşü zorluyor! Geri çekilme başladı - Resim: 8

Gümüş fiyatı 78 dolar seviyesinde önemli bir destek bölgesine tutunmaya çalışıyor. 50 periyotluk hareketli ortalama da bu seviyeye yakın konumda bulunuyor.

8 11
Dolar, gümüşü zorluyor! Geri çekilme başladı - Resim: 9

Fiyatlar, yükselen kanal içinde daha yüksek dipler oluşturarak hareketini sürdürüyor. Ancak 83 dolar direnci sonrası oluşan konsolidasyon, alıcıların temkinli olduğunu gösteriyor.

9 11
Dolar, gümüşü zorluyor! Geri çekilme başladı - Resim: 10

Gümüşte 80,60–83 dolar bandı direnç, 78–77,90 dolar aralığı ise destek olarak öne çıkıyor. 

10 11
Dolar, gümüşü zorluyor! Geri çekilme başladı - Resim: 11

Analistler, 80,60 dolar üzeri hareketlerde 83 dolar hedefinin yeniden gündeme gelebileceğini belirtiyor.

11 11