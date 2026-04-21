Dolar, gümüşü zorluyor! Geri çekilme başladı
ABD-İran gerilimi ve yükselen petrol fiyatları gümüşü baskılarken, uzmanlar arz açığı nedeniyle uzun vadede yükseliş beklentisini koruyor.
Gümüş (XAG/USD), haftaya düşüşle başladı. Ons fiyatı 79,50–79,80 dolar bandına gerileyerek geçen haftaki 80,80–82 dolar seviyelerinin altına indi ve son yükselişlerin ardından soluklandı.
ABD ile İran arasında yeniden artan gerilim, piyasalarda risk algısını artırdı. Hürmüz Boğazı’na ilişkin belirsizlik ve deniz güvenliği endişeleri enerji fiyatlarını yukarı çekti.
Artan petrol fiyatları, enflasyon beklentilerini güçlendirirken doların değer kazanmasına neden oldu.
Bu durum, güvenli liman ve endüstriyel metal olan gümüş üzerinde baskı oluşturdu.
22 Nisan civarında sona ermesi beklenen kırılgan ateşkes ve devam eden jeopolitik riskler, yatırımcıların temkinli hareket etmesine yol açıyor. Gümüş, piyasa duyarlılığına oldukça hassas bir görünüm sergiliyor.
Gümüş, yalnızca yatırım aracı değil; güneş panelleri, elektrikli araçlar ve elektronik üretiminde kritik rol oynayan bir metal olarak öne çıkıyor. Bu durum, fiyat hareketlerini daha karmaşık hale getiriyor.
Piyasalarda 2026 yılı için 46 milyon ons seviyesinde arz açığı öngörülüyor. COMEX stoklarının da sınırlı olması, gümüş için uzun vadede pozitif beklentileri güçlendiriyor.
Gümüş fiyatı 78 dolar seviyesinde önemli bir destek bölgesine tutunmaya çalışıyor. 50 periyotluk hareketli ortalama da bu seviyeye yakın konumda bulunuyor.
Fiyatlar, yükselen kanal içinde daha yüksek dipler oluşturarak hareketini sürdürüyor. Ancak 83 dolar direnci sonrası oluşan konsolidasyon, alıcıların temkinli olduğunu gösteriyor.
Gümüşte 80,60–83 dolar bandı direnç, 78–77,90 dolar aralığı ise destek olarak öne çıkıyor.
Analistler, 80,60 dolar üzeri hareketlerde 83 dolar hedefinin yeniden gündeme gelebileceğini belirtiyor.