Dolar milyarderlerinin yaşadığı kentler açıklandı: İstanbul 33 milyarderle 13. sırada yer aldı
Küresel varlık yönetim şirketi Wealth-X, 2022 yılının "dolar milyarderlerinin yaşadığı kentler" listesini yayımladı. İstanbul, 33 milyarderle 13. sırada yer aldı. En fazla milyarderin yaşadığı şehir ise 136 kişi ile New York oldu.
Dolar milyarderlerinin yaşadığı kentler listesinde istanbul da yer aldı.
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Küresel varlık yönetim şirketi Wealth-X, 2022 yılının "dolar milyarderlerinin yaşadığı kentler" listesini yayımladı.
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Kuruluşa göre dolar milyarderlerinin yüzde 30'u, dünya genelindeki 16 kentte yaşıyor. İstanbul, 33 dolar milyarderiyle bu listede 13. sırada yer aldı.
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En fazla milyarderin yaşadığı şehir ise 136 kişi ile New York oldu.
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