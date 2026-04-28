Dolar ve petrol güçlenirken altın 4 haftanın dibinde! Güvenli limanda yolun sonu mu?
ABD ile İran arasında kalıcı barışa ilişkin belirsizlik ve uzatılan ateşkesin yeniden çatışmaya dönüşme ihtimali, piyasalarda risk algısını canlı tutuyor. Güçlenen dolar ve petrol fiyatlarındaki yükseliş, altın üzerinde baskı yaratırken ons altın yaklaşık 4 haftanın en düşük seviyesine geriledi. 4600 doların altını test eden fiyatlar, günlük bazda yüzde 2 düşüş gösterdi.
ABD ile İran arasında kalıcı bir barışın sağlanıp sağlanamayacağına yönelik belirsizlik sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın süre belirtmeden uzattığı ateşkesin yeniden çatışmaya dönüşme ihtimali piyasalarda etkisini gösteriyor.
Bu risk, ABD dolarını desteklerken altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.
Piyasa sıkı para politikası riskine odaklandı
Analistler, altın ve gümüş fiyatlarındaki düşüşün ABD-İran hattındaki müzakerelerde ilerleme kaydedilememesine bağlı olarak petrol fiyatlarında yaşanan yükselişle bağlantılı olduğunu belirtiyor.
Uzmanlara göre altın piyasasının mevcut aşamada savaşın küresel büyümeye etkisinden ziyade para politikasındaki sıkılaşma riskini fiyatlıyor.
Ons altın 4600 doların altına geriledi
Bu gelişmeler ışığında ons altın, 2 Nisan'dan bu yana ilk kez 4600 doların altını test etti.
4589 dolara kadar gerileyen değerli metal, son işlemlerde önceki güne göre yüzde 2 düşüşle 4600 dolar civarında işlem görüyor.
Gram altında da düşüş sürüyor
Yurt içinde gram altın fiyatları da aşağı yönlü hareket etti.
Gram altın yüzde 1,67 kayıpla 6666 TL'den işlem görürken, Kapalıçarşı'da da yüzde 1,45 düşüşle 6666 TL seviyesinde.
Serbest piyasada ise gram altın, önceki güne göre yüzde 1,4 gerileyerek alışta 6646 TL, satışta 6673 TL'den işlem görüyor.
Yıllık bazda yükseliş korunuyor
Ons altın fiyatı haftanın son işlem gününe göre yüzde 2,2 gerilerken, ay başına kıyasla kayıp yüzde 0,16 ile sınırlı kaldı.
Buna karşın değerli metal, yıl başından bu yana yüzde 11,9 oranında yükselişini sürdürüyor.