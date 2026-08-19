Dolarda ezber bozuluyor: Yılın geri kalanı için yeni tahmin açıklandı
ABD’de tahvil faizleri son yılların en yüksek seviyelerine çıkarken doların aynı ölçüde güçlenmemesi piyasalarda yeni bir tartışma başlattı. Stratejistler, ABD’nin artan borç yükü, ekonomiden gelen zayıf sinyaller ve Fed’e ilişkin belirsizliklerin doları yılın geri kalanında baskılayabileceğini değerlendirirken doların küresel ölçekte değer kaybetmesi dolar/TL kuru, altın fiyatları ve yabancı sermaye hareketleri açısından da yakından izleniyor.
ABD doları 2026'ya güçlü başladı ancak son haftalarda dikkat çekici bir ayrışma yaşanıyor. ABD tahvil faizleri son yılların en yüksek seviyelerine çıkmasına rağmen dolar aynı ölçüde güçlenmiyor. Bu durum, piyasalarda "Doların arkasındaki destek zayıflıyor mu?" sorusunu gündeme getirdi.
Euro, sterlin, İsviçre frangı, Japon yeni ve Kanada doları gibi önemli para birimlari karşısında doların performansını ölçen Dolar Endeksi, 24 Haziran'da 101,80 ile son 52 haftanın zirvesini görse de yeniden 99'lu seviyelere geriledi.
Faiz yükseliyor, dolar neden yükselmiyor?
Normal şartlarda ABD tahvil faizlerinin yükselmesi, dolar cinsi varlıkları da daha cazip hale getirerek doları destekliyor. Ancak bu noktada faizin güçlü ekonomi nedeniyle mi, yoksa artan borç ve mali risk nedeniyle mi yükseldiği önem taşıyor.
ABD'nin borç yükü hesabı değiştiriyor
ABD'nin 30 yıllık tahvil faizi yüzde 5,3'ün üzerine çıkarak 2007'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Saxo Baş Yatırım Stratejisti Charu Chanana'ya göre yatırımcılar artık yüksek getiriyi yalnızca ekonomik gücün işareti olarak görmüyor. Artan kamu borcu ve daha yüksek risk primi de faizleri yukarı taşıyor.
Dolarda 95-100 tahmini
ABD'den gelen tüketim, enflasyon ve istihdam verilerindeki zayıflama da doların hızını kesti. Societe Generale Baş Döviz Stratejisti Kit Juckes, doların daha fazla yükseleceği beklentisiyle açılan pozisyonların azaltıldığına dikkat çekiyor. Juckes, Dolar Endeksi'nin yılın geri kalanında 95-100 bandında kalabileceğini öngörüyor.
Fed de denklemi zorlaştırıyor
Doların yönünü belirleyecek bir diğer başlık Fed. Deutsche Bank'tan George Saravelos'a göre Fed'in enflasyona karşı nasıl bir politika izleyeceğinin net olmaması dolar açısından risk oluşturuyor. Faizlerin geleceğine ilişkin beklentiler değiştikçe dolar üzerindeki baskı da artabilir.
Dolar/TL ne olur?
Doların değer kaybetmesi, dolar/TL'ye ilişkin beklentileri de artırırken, kurun TL tarafında Türkiye'deki enflasyon, faiz politikası, rezervler ve döviz talebi belirleyici olacak. Ancak küresel doların zayıflaması, TL üzerindeki dış kaynaklı baskının da azalmasına yardımcı olabilir.
TL ve gram altın da bu hareketten etkilenebilir
ABD faizlerinin düşeceği beklentisi güçlenirse yatırımcılar daha yüksek getiri için gelişmekte olan ülkelere yönelebilir. Bu durum Türkiye'ye yabancı sermaye girişini destekleyebilir. Doların küresel olarak zayıflaması ons altını da destekleyebileceğinden, Türkiye'de gram altın yatırımcısı açısından hem ons altının hem dolar/TL'nin seyri önem taşıyor.
Doları olan da TL'de kalan da izleyecek
Önümüzdeki dönemde Türkiye'de dolar/TL, gram altın veya TL varlıklarını takip edenler için Fed'in faiz kararları kadar Dolar Endeksi'nin hareketi de önemli olacak.
Dolar/TL kuru bugün 47,93 TL seviyesinde işlem görürken, dev bankaların yayınladığı son raporlardaki yıl sonu tahminleri şöyle:
Danske Bank - 55,50 TL
Commerzbank - 55,00 TL
Garanti BBVA - 52,00 TL
TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi - 51,66 TL
JPMorgan - 51,40 TL
Deutsche Bank - 51,00 TL
Bank of America (BofA) - 50,70 TL
Barclays - 50,25 TL
HSBC - 50,00 TL