Dolarda ezber bozuluyor: Yılın geri kalanı için yeni tahmin açıklandı

TL ve gram altın da bu hareketten etkilenebilir

ABD faizlerinin düşeceği beklentisi güçlenirse yatırımcılar daha yüksek getiri için gelişmekte olan ülkelere yönelebilir. Bu durum Türkiye'ye yabancı sermaye girişini destekleyebilir. Doların küresel olarak zayıflaması ons altını da destekleyebileceğinden, Türkiye'de gram altın yatırımcısı açısından hem ons altının hem dolar/TL'nin seyri önem taşıyor.