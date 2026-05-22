Doların ateşi sönmüyor! Haftanın en yüksek seviyesine ulaştı
Dolar/TL haftanın en yüksek seviyesine ulaşarak 45,78 sınırını gördü. ABD-İran hattındaki belirsizlik, Fed’in faiz mesajları ve CHP yönetimine ilişkin “mutlak butlan” kararı piyasalarda tansiyonu yükseltirken, yatırımcıların güvenli liman arayışı hız kazandı.
Dolar kurunda yükseliş ivmesi hız kesmeden devam ediyor. Küresel piyasalardaki jeopolitik riskler ve Türkiye’de yaşanan siyasi gelişmeler, döviz piyasasında yeni bir hareketliliği beraberinde getirdi. Haftanın son işlem günlerinde dolar/TL dikkat çeken seviyelere ulaştı.
Piyasalarda özellikle ABD ile İran arasında süren görüşmelere ilişkin çelişkili açıklamalar yatırımcıların risk iştahını düşürdü. Orta Doğu’da tansiyonun yeniden yükselebileceğine yönelik beklentiler dolar endeksine de destek verdi.
Dolar endeksi 99,2 seviyesine yaklaşarak son altı haftanın en yüksek değerlerinden birini gördü. Küresel yatırımcıların güvenli liman talebinin artması, gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı oluşturdu.
İran cephesinden gelen açıklamalar piyasalardaki belirsizliği daha da artırdı. Tahran yönetimi, ABD’nin sunduğu son teklifin bazı anlaşmazlıkları azalttığını belirtse de kritik başlıklarda uzlaşma sağlanamadığı mesajı verildi.
Özellikle İran’ın uranyum stokları ve Hürmüz Boğazı’ndaki geçiş ücretleri konusunda yaşanan anlaşmazlıkların devam etmesi, küresel enerji piyasalarında da tedirginlik yarattı. Bu gelişmeler dolara olan talebi güçlendirdi.
İç piyasada ise siyasi gündem döviz kurlarında etkili oldu. Cumhuriyet Halk Partisi’nin 2023 kurultayına ilişkin verilen “mutlak butlan” kararı, piyasalarda dikkatle takip edilen başlıklar arasına girdi.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin aldığı karar kapsamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında görevden uzaklaştırma kararı verildiği bildirildi. Karar siyasi gündemde geniş yankı uyandırdı.
Mahkemenin ayrıca eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için tedbiren göreve iade kararı aldığı belirtildi. Siyasi gelişmelerin ardından piyasalarda volatilite yükseldi.
Analistler, hem küresel risklerin hem de iç siyasi gelişmelerin yatırımcı davranışları üzerinde doğrudan etkili olduğunu belirtiyor. Özellikle döviz talebindeki artışın kısa vadede baskıyı sürdürebileceği ifade ediliyor.
Öte yandan ABD Merkez Bankası’nın son FOMC toplantı tutanakları da piyasalarda dikkatle izlendi. Tutanaklarda, Fed üyelerinin önemli bölümünün enflasyon risklerine karşı ek faiz artışlarını halen masada tuttuğu görüldü.
Fed’in yüzde 2’lik enflasyon hedefinin üzerinde seyreden fiyat baskıları nedeniyle faiz indirimi beklentileri zayıflarken, yatırımcılar yılın geri kalanında sıkı para politikasının korunabileceğini düşünüyor.
Piyasalarda Aralık ayında 25 baz puanlık yeni bir faiz artışı ihtimali yaklaşık yüzde 40 seviyesinde fiyatlanıyor. Bu beklenti de dolar endeksinin güçlü kalmasına neden oluyor.
Dolar/TL kuru güne 45,5774 seviyesinden başladı. Gün içerisinde en düşük 45,5726 seviyesi görülürken, en yüksek 45,7809 lira seviyesi test edildi. Böylece kur haftanın zirvesine ulaşmış oldu.
Bankalararası piyasada dolar şu sıralarda 45,7434 lira seviyelerinde işlem görüyor. Uzmanlar, jeopolitik riskler ve siyasi gelişmelerin devam etmesi halinde döviz piyasasında oynaklığın sürebileceği uyarısında bulunuyor.