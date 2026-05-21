Dolar/TL için ezber bozan revizyon: Bankalar yeni tahminlerini açıkladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 18'den yüzde 26'ya çıkarmasının ardından birçok küresel finans kuruluşu dolar/TL'ye ilişkin beklentilerini yukarı yönlü güncelledi. Kurun son bir yılın zirvesine yakın seyrettiğine dikkat çeken yabancı kurumlar, Türk lirasındaki değer kaybı eğiliminin sürdüğünü belirtirken, yıl sonu için tahminler netleşti.
Londra merkezli küresel finans şirketi EBC Financial Group, dolar/TL kuruna ilişkin yeni analizinde, doların Türk lirası karşısındaki yükseliş eğilimini koruduğunu, kurun son bir yılın en yüksek seviyelerine yakın işlem gördüğünü bildirdi.
21 Mayıs 2026 itibarıyla dolar/TL kuru 45,62 seviyelerinde hareket ederken, uzmanlar yükselişin ani kontrollü ve kademeli şekilde devam ettiğine dikkat çekiyor. Analize göre piyasada dolar talebi güçlü kalırken, TCMB'nin sıkı para politikası duruşu sert dalgalanmaları frenliyor.
Dolar/TL'de kritik eşik
EBC analistleri kısa vadede 45,49 seviyesinin kritik eşik olduğunu vurgularken, kurun 46 liranın üzerine yerleşmesi halinde yukarı yönlü hareketin daha da güçlenebileceğini öngördü.
Uzmanlar, son dönemde kurdaki yükseliş nedeniyle piyasada kısa vadeli bir yorgunluk işareti oluştuğunu, zaman zaman sınırlı geri çekilmeler yaşansa da mevcut görünümde dolar lehine eğilimin sürdüğünü bildirdi.
Bankaların dolar/TL kuru beklentileri
Öte yandan İngiltere merkezli HSBC de enflasyon ve genişleyen cari açığa işaret ederek, yıl sonuna ilişkin dolar/TL kuru tahminini 48’den 50’ye yükseltti.
Commerzbank da artan enflasyon ve para politikası duruşunu temel alarak dolar/TL kurunun yıl sonunda 55,0 seviyesine ulaşacağını öngördü.
ING analistleri ise dolar/TL’nin 1 ay içinde 46,30 seviyesine, 3 ay için 48,05 seviyesine, 6 ayda 51,20 seviyesine ve 12 ayda ise 56,30 seviyesine ulaşabileceğini bildirdi.
TCMB'nin piyasa katılımcıları anketinde ise dolar/TL beklentisi bir 51,23 TL'den 51,57 TL'ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki 53,62 TL'den 54,69 TL'ye çıktı.