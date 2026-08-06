Dolar/TL için yeni tahminler açıklandı: Kur yıl sonunda ne olacak?
Temmuz enflasyonun açıklanmasının ardından küresel finans devleri de dolar/TL'ye ilişkin beklentilerini peş peşe güncelledi. Bazı bankalar faiz indiriminin Türk lirasında değer kaybını hızlandırabileceği uyarısında bulunurken, bazıları ise TL'nin piyasanın beklediğinden daha güçlü bir performans sergileyebileceğini öngördü. Kurumlar ayrışsa da dolar/TL için öne çıkan rakam şekillendi.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Dolar/TL'de son aylarda görülen yükseliş eğiliminin kısa vadede devam edebileceği değerlendiriliyor. Özellikle Merkez Bankası'nın faiz politikası ve petrol fiyatlarındaki seyrin kurun yönünü belirleyecek en önemli gelişmeler olacağı belirtiliyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son dört Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 37'de sabit tuttu. Merkez ayrıca, enflasyonda kalıcı bir düşüş görülmeden faiz indirimine sıcak bakmadığı mesajını verdi.
Bu yaklaşım piyasalarda belirsizliği azaltsa da yüksek enflasyonun sürmesi Türk lirası üzerindeki baskıyı artırdı.
Orta Doğu'daki jeopolitik gerilim nedeniyle yükselen petrol fiyatları da enflasyonu artırarak TL'nin dolar karşısında değer kazanmasını zorlaştırdı. Bu nedenle analistler, mevcut koşulların korunması halinde dolar/TL'de yukarı yönlü hareketin süreceğini öngörüyor.
Kurdaki yükselişin yavaşlaması veya geri çekilmesi için de petrol fiyatlarının düşmesi, enflasyonda belirgin bir gerileme görülmesi ve jeopolitik risklerin azalması gerekecek.
Özellikle ABD ile İran arasında tansiyonun düşmesi halinde petrol fiyatlarının gerileyebileceği, bunun da Türkiye'nin enflasyon görünümünü iyileştirerek Türk lirasını destekleyebileceği ifade ediliyor.
48 TL konuşulmaya başlandı
Mevcut tabloda da genel beklenti, dolar/TL'de yukarı yönlü eğilimin kısa vadede korunacağı ve dolar kurunun 48 TL seviyesini test edebileceği yönünde güçleniyor.
Bankaların öngörüleri
Commerzbank haziran ayında yayımladığı notta TCMB'nin fonlama maliyetini politika faizine yaklaştırmasının TL'de oynaklığı artırabileceğini ve sert değer kaybı riskini beraberinde getirebileceğini öngörmüş ve enflasyonun yüzde 30'un üzerinde kalacağını değerlendirmişti.
Banka son olarak temmuz enflasyonunun ve TCMB'nin yeni döviz dönüşüm kurallarının Türk lirası için belirgin bir iyileşme sinyali vermediğini açıkladı.
Türk lirası konusunda daha iyimser tahminler yapan Societe Generale ise, dolar/TL'nin vadeli piyasalarda fiyatlanandan daha düşük seviyelerde, yaklaşık 48 TL civarında dengeleneceğini öngörmüş turizm gelirlerinin TL'yi destekleyeceğini, faiz indirimlerinin ise sonbaharda başlayabileceğini ifade etmişti.
Barclays da yıl sonuna kadar toplam 300 baz puan faiz indirimi beklediğini açıklamış, buna rağmen yüksek faizlerin TL'yi desteklemeyi sürdüreceğini, kurda ise kontrollü ve sınırlı bir değer kaybı yaşanacağını öngörmüştü.
Türk lirasına yönelik olumlu görüşlerini koruyan Citi de son değerlendirmesinde turizm gelirlerinin bu yıl geçen yılki seviyelere ulaşmayabileceğini belirterek buna rağmen Türk lirası açısından genel görünümün destekleyici olmaya devam ettiğini kaydetti.
Gözler 10 Eylül'de
Piyasalar şimdi 10 Eylül'de yapılacak TCMB faiz toplantısına odaklanmış durumda. Bankanın vereceği mesajlar, kurun kısa vadeli yönü açısından belirleyici olacak.