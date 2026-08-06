Dolar/TL için yeni tahminler açıklandı: Kur yıl sonunda ne olacak?

Kurdaki yükselişin yavaşlaması veya geri çekilmesi için de petrol fiyatlarının düşmesi, enflasyonda belirgin bir gerileme görülmesi ve jeopolitik risklerin azalması gerekecek.

Özellikle ABD ile İran arasında tansiyonun düşmesi halinde petrol fiyatlarının gerileyebileceği, bunun da Türkiye'nin enflasyon görünümünü iyileştirerek Türk lirasını destekleyebileceği ifade ediliyor.