Dolar/TL'de yeni tahminler belli oldu: 2027 için büyük ayrışma
Yeni OVP'nin ardından dolar/TL'de yıl sonu ve gelecek yıla ilişkin tahminler de şekillenmeye başladı. Yabancı kurumların son tahminlerinde 2027 için büyük ayrışma görüldü.
2027-2029 dönemini kapsayan yeni Orta Vadeli Program'ın açıklanmasının ardından kur beklentileri de yeniden mercek altına alındı.
Programdaki dolar cinsinden milli gelir ve TL cinsinden GSYH tahminleri üzerinden yapılan hesaplama, ortalama dolar/TL'nin 2027'de yaklaşık 56,1, 2028'de ise 63,7 seviyesinde olacağına işaret ederken önceki OVP'de bu rakamlar sırasıyla 50,7 ve 53,8 civarındaydı.
Bloomberg'in derlediği yabancı kurum tahminlerinde ise dolar/TL kuru sonu için 2026 beklentileri ağırlıklı olarak 50-53 TL bandında toplanıyor.
En düşük yıl sonu tahmini 49,07 ile XTB'den gelirken, DZ Bank 49,50, Swedbank, Prestige Economics ve Julius Baer ise 50 seviyesini öngörüyor.
Yukarı yönlü tahminlerde ise Danske Bank 54,01 ile listenin zirvesinde. Commerzbank, ING ve SEB'nin 2026 sonu beklentisi 53 seviyesinde bulunuyor.
Dolar/TL'de 2027 tahminleri arasındaki fark büyüyor
Kurumlar arasındaki asıl ayrışma 2027 tahminlerinde ortaya çıkıyor.
2027'nin ikinci çeyreği için XTB 51,21 ile en düşük dolar/TL tahminini verirken, Danske Bank'ın beklentisi 63,27'ye kadar çıkıyor.
Aynı dönem için Nomura 54, JPMorgan 54,90, Mizuho ve Swedbank 55, Standard Chartered 55,10, Citigroup 56,55 ve ING 57,60 seviyelerini öngörüyor.
Böylece 2027'nin ikinci çeyreği için en düşük ve en yüksek tahmin arasında 12 lirayı aşan fark oluşuyor. Bu geniş aralık, yabancı kurumların TL'nin önümüzdeki dönemdeki değer kaybının hızı konusunda belirgin biçimde ayrıştığını gösteriyor.