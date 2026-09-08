Dolar/TL'de yeni tahminler belli oldu: 2027 için büyük ayrışma

Böylece 2027'nin ikinci çeyreği için en düşük ve en yüksek tahmin arasında 12 lirayı aşan fark oluşuyor. Bu geniş aralık, yabancı kurumların TL'nin önümüzdeki dönemdeki değer kaybının hızı konusunda belirgin biçimde ayrıştığını gösteriyor.