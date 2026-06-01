Dolar/yuanda tarihi eşik! Küresel piyasaların yeni gözdesi 3 yılın zirvesine çıktı
Çin yuanı, dolar karşısında son üç yılın en güçlü seviyesine ulaşarak dikkatleri üzerine çekti. Jeopolitik gelişmeler, zayıflayan dolar ve Çin ekonomisinden gelen veriler, küresel yatırımcıların rotasını dolar/yuan paritesine çevirdi. Analistler, bu hareketin yeni bir döviz dönemi başlatabileceğini değerlendiriyor.
Çin yuanı, bankalar arası piyasada dolar karşısında 6,7650 seviyesinden kapanarak Şubat 2023’ten bu yana en güçlü performansını sergiledi. Böylece dolar/yuan paritesi son üç yılı aşkın dönemin en dikkat çekici hareketlerinden birine imza attı.
Piyasalarda yaşanan bu yükseliş, yalnızca Çin ekonomisindeki gelişmelerle değil, küresel jeopolitik dengelerdeki değişimlerle de ilişkilendiriliyor. Özellikle Orta Doğu’daki gelişmeler ve enerji piyasalarına yönelik beklentiler yatırımcı davranışlarını etkiledi.
Mayıs ayında Çin’in bileşik PMI endeksi 50,5 seviyesine yükselirken, hizmet ve imalat dışı faaliyetlerde toparlanma işaretleri görüldü. Buna karşın imalat sektöründeki büyüme ivmesinin yavaşlaması dikkat çekti.
Özel sektör verileri de üretim faaliyetlerinin büyümeyi sürdürdüğünü ancak önceki aylara kıyasla hız kaybettiğini ortaya koydu. Uzmanlar, Çinli şirketlerin talep zayıflığı ve artan maliyet baskılarıyla mücadele etmeye devam ettiğini belirtiyor.
Yuanın güçlenmesinde yalnızca Çin iç dinamikleri değil, küresel dolar görünümü de etkili oldu. ABD dolar endeksindeki gerileme, yatırımcıların alternatif para birimlerine yönelmesini hızlandırdı. Bu süreçte yuan, Asya’nın en güçlü performans gösteren para birimlerinden biri haline geldi.
Analistler, doların küresel ölçekte güç kaybetmeye devam etmesi halinde yuanın önümüzdeki aylarda da değer kazancını sürdürebileceğini öngörüyor. Bazı tahminlerde dolar/yuan paritesinin yıl sonuna kadar 6,65 seviyelerine kadar gerileyebileceği ifade ediliyor.
ABD ile İran arasında olası bir anlaşma beklentisi ve Hürmüz Boğazı’na ilişkin müzakereler, enerji fiyatları üzerinde baskı oluştururken Asya ekonomileri için olumlu bir tablo yarattı. Petrol fiyatlarındaki gerileme beklentisi, enerji ithalatına bağımlı ülkelerin para birimlerini destekledi.
Uzmanlara göre döviz piyasalarında yaşanan son hareketler, yatırımcıların jeopolitik riskleri fiyatlamaya devam ettiğini gösteriyor. Bu nedenle dolar/yuan paritesi önümüzdeki dönemde de küresel piyasaların en yakından izlenen göstergelerinden biri olabilir.
Son dönemde uluslararası yatırım kuruluşları ve piyasa analistleri, dolar/yuan paritesinin küresel finans sisteminde daha büyük rol üstlenebileceğini vurguluyor.
Çin ekonomisinin büyüklüğü, artan ticaret hacmi ve yuanın uluslararası kullanımındaki yükseliş, bu görüşü destekleyen temel unsurlar arasında gösteriliyor.
Yuanın son üç yılın zirvesine ulaşması, küresel para piyasalarında yeni dengelerin oluşabileceğine yönelik beklentileri de artırmış durumda.
Döviz yatırımcıları şimdi gözünü hem Çin Merkez Bankası’nın adımlarına hem de doların küresel seyrine çevirmiş durumda.