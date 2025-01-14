Döviz yasağı kalktı! Suriye'de sarraflar adım başı dolar, TL bozuyor

Suriye'de 13 yıl süren iç savaşın ardından Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) çatısı altında hareket eden muhalif güçler Aralık 2024'te Beşar Esad rejimini devirdi. Esad ailesiyle birlikte Moskova'ya sığındı. HTŞ geçiş hükümeti için bir dizi atama yaparken pek çok karar alındı. Bu kararlar arasında döviz yasağına son verilmesi de yer alıyordu. 1 | 5

Döviz yasağının kaldırılmasının ardından başkent Şam sokaklarda dikkat çeken görüntüler gelmeye devam ediyor. Sarraflar şehrin sokaklarında dolar ve Türk lirası bozuyor. 2 | 5

Esad rejimi döneminde dolar bozduğu için cezaevine girdiğini söyleyen Ahmet Saddur, eskiden gizli saklı doları Suriye lirasına çevirdiğini anlattı. İHA'ya konuşan Saddur, "Defalarca para bozduğum için hapse girdim. Artık hiç kimse bize zarar vermiyor ve insanlar rahat bir şekilde paralarını bozuyor" dedi. 3 | 5