Döviz yasağı kalktı! Suriye'de sarraflar adım başı dolar, TL bozuyor
Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından yabancı para yasağı sona ererken, Şam sokaklarından dikkat çeken görüntüler gelmeye devam ediyor. Ülkede dolar ve Türk lirası kullanımı artarken, başkent sokaklarında sarraflar sokaklada döviz bozuyor. Sokaklada 5 metrede bir döviz bozduran esnaf olduğu ifade edildi.
Suriye'de 13 yıl süren iç savaşın ardından Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) çatısı altında hareket eden muhalif güçler Aralık 2024'te Beşar Esad rejimini devirdi. Esad ailesiyle birlikte Moskova'ya sığındı.
HTŞ geçiş hükümeti için bir dizi atama yaparken pek çok karar alındı. Bu kararlar arasında döviz yasağına son verilmesi de yer alıyordu.
Döviz yasağının kaldırılmasının ardından başkent Şam sokaklarda dikkat çeken görüntüler gelmeye devam ediyor. Sarraflar şehrin sokaklarında dolar ve Türk lirası bozuyor.
Esad rejimi döneminde dolar bozduğu için cezaevine girdiğini söyleyen Ahmet Saddur, eskiden gizli saklı doları Suriye lirasına çevirdiğini anlattı.
İHA'ya konuşan Saddur, "Defalarca para bozduğum için hapse girdim. Artık hiç kimse bize zarar vermiyor ve insanlar rahat bir şekilde paralarını bozuyor" dedi.
Suriye'de daha önce dolar ile ticaret yapılmadığını söyleyen Ahmet Saddur, şöyle konuştu:
* Şimdi insanlar yabancı para birimiyle ticaret yapmayı öğreniyor. Dolar, Suriye Lirası karşısında değer kaybetti ve şu an durumlar daha iyi. Rejim döneminde dolar yasaktı, o yüzden daha yüksek değere sahipti.