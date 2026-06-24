Drone savar sistemi için Türk ve ABD şirketlerinden ortaklık
Drone savar sistemi pazarında dengeleri değiştirecek büyük bir adım atıldı. L3Harris Technologies ile Türkiye merkezli Skydagger Technologies güçlerini birleştirdi. Yeni teknoloji müttefik ülkelerin savunma gücünü artıracak.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Savaş alanlarında dengeler hızla değişiyor. Modern çatışmalarda ucuz insansız hava araçları büyük tehdit yaratıyor. Pahalı hava savunma silahları küçük araçlara karşı yetersiz kalıyor. Ordular düşük maliyetli askeri tehditlerle başa çıkmakta zorlanıyor.
Savunma bütçeleri giderek artan bir maliyet baskısı hissediyor. Askeri otoriteler alternatif ve maliyet etkin stratejiler arıyor. L3Harris Technologies ve Skydagger Technologies tam da burada devreye giriyor. İki şirket drone savar sistemi entegrasyonu için anlaştı.
Türk ve Amerikan şirketleri güçlerini birleştiriyor
L3Harris Technologies küresel çapta tanınan bir Amerikan savunma devi. Şirket modern komuta kontrol ve iletişim sistemleri üretiyor. Skydagger ise Türkiye merkezli yenilikçi bir teknoloji firması. Türk şirketi insansız sistemler ve hava önleyici teknolojiler geliştiriyor.
Taraflar 24 Haziran 2026 tarihinde bir niyet mektubu imzaladı. Mühendisler VAMPIRE platformunu geliştirmek için ortak operasyonlar yürütecek. Platform araçtan bağımsız modüler paletli istihbarat ve keşif roketi ekipmanı taşıyor.
Yeni drone savar sistemi müttefiklerin kullanımına sunulacak
Uzmanlar önleyici insansız hava araçlarını doğrudan sistem operasyonlarına entegre edecek. Yeni askeri teknoloji düşman araçlarını havada hedef alarak imha edecek. L3Harris üretim aşamasını tamamen ABD sınırları içerisinde gerçekleştirmeyi planlıyor.
Şirketler geliştirilen askeri yetenekleri ortak müttefik askeri operatörlere sunacak. Stratejik ortaklık drone savar sistemi yeteneklerini tamamen yeni bir boyuta taşıyacak. Şirketler arası iş birliği sayesinde üretim süreleri de önemli ölçüde kısalacak.
Ukrayna sahasından Alabama fabrikalarına uzanan üretim
Askerler VAMPIRE sistemini farklı askeri araçların üzerine kolayca kuruyor. Platform kızılötesi ve elektro optik sensörleri akıllı hedefleme yazılımlarıyla birleştiriyor. Sistem lazer güdümlü mühimmatlar kullanarak hareketli yer ve hava hedeflerini vuruyor.
Batılı ülkeler teknolojik platformu Ukrayna sahasına aktif olarak tedarik etti. Ukrayna ordusu savunma sistemini Rus insansız araçlarına karşı başarıyla kullandı. Platform savaş alanında gösterdiği yüksek performansla uluslararası alanda büyük dikkat çekti.
L3Harris küresel savunma pazarındaki artan talebi karşılamak için harekete geçti. Şirket Alabama eyaletindeki Huntsville tesisinde yüksek hacimli seri üretime başladı. ABD ve müttefik ordular drone savar sistemi tedarikini hızla artırıyor. Anlaşma harekat esnekliğini ve kritik saha avantajını en üst seviyeye taşıyacak.