Drone savar sistemi için Türk ve ABD şirketlerinden ortaklık

Türk ve Amerikan şirketleri güçlerini birleştiriyor

L3Harris Technologies küresel çapta tanınan bir Amerikan savunma devi. Şirket modern komuta kontrol ve iletişim sistemleri üretiyor. Skydagger ise Türkiye merkezli yenilikçi bir teknoloji firması. Türk şirketi insansız sistemler ve hava önleyici teknolojiler geliştiriyor.

Taraflar 24 Haziran 2026 tarihinde bir niyet mektubu imzaladı. Mühendisler VAMPIRE platformunu geliştirmek için ortak operasyonlar yürütecek. Platform araçtan bağımsız modüler paletli istihbarat ve keşif roketi ekipmanı taşıyor.