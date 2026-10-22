Dükkanlar kapanmasın diye bedava devrediliyor: Tek bir şartları var

Kafeyi tek kuruş ödemeden devraldı

Hiroşima'da yaşayan ve uzun zamandır kendi kafesini açmayı hayal eden 31 yaşındaki Kengo Ohama da işletme devir platformu Relay'de karşılaştığı bir ilan sonrası bu hayaline kavuştu.

Emekli olmak isteyen yaşlı bir çift, işlettikleri Country Road adlı kafeyi Ohama'ya mobilyalar, mutfak ekipmanları, tarifler ve tedarikçi bilgileriyle birlikte hiçbir bedel ödemeden devretti. Tek şartları ise kafenin açık kalmasıydı.