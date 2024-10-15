Dünya Bankası liste yayımladı: Sektör onun tekelinde! İşte en popüler 10 üretken yapay zeka aracı
Üretken yapay zeka araçları dünya çapında milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Dünya Bankası Grubu, "Dünyada üretken yapay zekayı kim kullanıyor?" isimli raporunu yayımladı. 2024 Mart ayı verilerine göre, listenin zirvesindeki yapay zeka aracı, tüm üretken yapay zeka trafiğinin yüzde 82,5'ini elinde bulunduruyor. Ayrıca listede ABD merkezli yapay zekaların baskınlığı da dikkat çekiyor. İşte dünyanın en çok kullanılan yapay zeka araçları ve ziyaret sayıları...
Dünya Bankası Grubu tarafından yayımlanan "Dünyada üretken yapay zekayı kim kullanıyor?" raporu en popüler yapay zeka araçlarını açıkladı.
2024 Mart ayı verilerine göre, en popüler üretken yapay zeka aracı, tüm üretken yapay zeka trafiğinin yüzde 82,5'ini elinde bulunduruyor.
Rapora göre, en popüler 10 yapay zeka aracının 9'u ABD merkezli şirketlere aitken, sadece Avustralya merkezli Nightcafe bu listeye girebilen ABD dışındaki araç oldu. Peki en popüler yapay zeka araçları hangileri? İşte en çok kullanılan yapay zeka araçları...
Nightcafe Aİ
Ziyaret sayısı: 13,9 milyon