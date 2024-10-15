Dünya Bankası liste yayımladı: Sektör onun tekelinde! İşte en popüler 10 üretken yapay zeka aracı

Dünya Bankası Grubu tarafından yayımlanan "Dünyada üretken yapay zekayı kim kullanıyor?" raporu en popüler yapay zeka araçlarını açıkladı.

2024 Mart ayı verilerine göre, en popüler üretken yapay zeka aracı, tüm üretken yapay zeka trafiğinin yüzde 82,5'ini elinde bulunduruyor.

Rapora göre, en popüler 10 yapay zeka aracının 9'u ABD merkezli şirketlere aitken, sadece Avustralya merkezli Nightcafe bu listeye girebilen ABD dışındaki araç oldu. Peki en popüler yapay zeka araçları hangileri? İşte en çok kullanılan yapay zeka araçları...