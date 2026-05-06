Dünya Kupası izleyerek 50 bin dolar kazanma fırsatı
2026 FIFA Dünya Kupası için sıra dışı bir iş ilanı yayımlandı. FOX Sports ve Indeed’in ortak projesi kapsamında seçilecek kişi, New York Times Square’de kurulacak cam küpte Dünya Kupası’nın 104 maçını izleyip sosyal medya içerikleri üretecek. İşte 50 bin dolarlık ödülün sahibi olmak için şartlar...
2026 FIFA Dünya Kupası’na geri sayım sürerken, futbol tutkunlarını heyecanlandıran sıra dışı bir iş ilanı gündem oldu. FOX Sports, FOX One ve iş arama platformu Indeed, turnuva için “Chief World Cup Watcher” (Dünya Kupası İzleme Sorumlusu) adıyla özel bir pozisyon açtı.
Seçilecek aday, Dünya Kupası boyunca oynanacak 104 maçın tamamını FOX One üzerinden izleyecek. Ancak görev yalnızca maç takibiyle sınırlı olmayacak. Kazanan kişi, New York’taki ünlü Times Square meydanında kurulacak özel tasarım cam küpte turnuva süresince futbol atmosferini deneyimleyecek ve sosyal medya paylaşımlarıyla bu heyecanı takipçilerle buluşturacak.
"Adayımız hayatının fırsatını yakalayacak"
FOX Sports Pazarlama Başkanı Robert Gottlieb, projeye ilişkin değerlendirmesinde, "Bu turnuva tarihi bir organizasyon olacak ve biz de buna uygun tarihi bir işe alım yapıyoruz. Adayımız, her ulusun hikayesini ve futbolun büyüleyici anlarını kutlayacağı hayatının fırsatını yakalayacak" ifadelerini kullandı.
Indeed Pazarlama Müdürü James Whitemore da ortaklığın önemine vurgu yaparak, insanların hayallerindeki işe ulaşmasını sağlamayı hedeflediklerini ve bu projeyle aday-işveren eşleşmesinde farklı bir deneyim sunulduğunu belirtti.
Başvuru şartları neler?
Başvuruda bulunmak isteyen adayların Indeed profillerini güncellemeleri, futbol bilgisi ve sosyal medya yönetimi gibi yeteneklerini eklemeleri ve neden uygun aday olduklarını anlatan kısa bir video hazırlamaları gerekiyor.
Turnuvanın sona ermesinden bir hafta sonra tamamlanacak görev için seçilecek kişi, unutulmaz bir deneyimin yanı sıra 50 bin dolarlık ödülün de sahibi olacak. Kazanan isim ise 6 Haziran’da duyurulacak.