Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir belli oldu! İşte fiyatlarıyla tam liste

Boston, aylık ortalama 3 bin 394 dolarlık kira bedeliyle ikinci sırada yer alırken, bu kentte yüksek arsa ve malzeme maliyetleri, konut inşaat faaliyetlerini aksatarak arzın düşük kalmasına ve fiyatların daha da artmasına neden oldu. Boston'da kira artışlarının 5 yılda yüzde 25 düzeyinde gerçekleştiği belirtiliyor.