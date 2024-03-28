Dünyada yılın otomobili belli oldu: Elektrikli araçlar damga vurdu Dünyada Yılın Otomobil Ödülleri 2024, New York Otomobil Fuarı'nda sahiplerini buldu. 5 dalda verilen ödüllere elektrikli otomobiller damgasını vurdu. Kia iki ödül birden kazandı. İşte ödül kazanan otomobiller...

New York Otomobil Fuarı'nda, Dünyada Yılın Otomobili ödülleri sahiplerini buldu. Elektrikli SUV Kia EV9 çifte zafer elde ederken Hyundai, BMW, Toyota ve Volvo da diğer farklı segmentlerde ödüle layık görüldü. İşte 2024 Dünya Otomobil Ödülleri'nde farklı segmentlerde ödül kazanan otomobillerin listesi... 1 | 5

Elektrikli SUV modeli Kia EV9, BYD Seal/Atto 4 ve Volvo EX30'u geride bırakarak hem "Dünyada Yılın Otomobili" hem de "Dünyada Yılın Elektrikli Otomobili" dallarında ödüle layık görüldü. 2 | 5

Hyundai IONIQ 5 N, dünyada yılın performanslı otomobili seçildi. 3 | 5