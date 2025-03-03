Dünyanın en büyük uçak üreticileri: Hangi şirketin kaç uçağı gökyüzünde süzülüyor?
Bugün ticari havacılık sektörünü domine eden iki dev bulunuyor. Biri ABD merkezli Boeing, diğeri ise Avrupa merkezli Airbus... Türk Havayolları, Anadolu Jet ve Pegasus gibi Tükiye havacılık sektörü oyuncularının filoları bu iki küresel markadan oluşuyor. Fakat dünyada yolcu uçağı üreten tek firmalar bunlar değil. Örneğin dünyanın en büyük uçak üreticileri arasında dört Rus şirketi bulunuyor. Zirvedeki iki aktör ile arada ciddi fark olsa da Brezilya da ticari havacılıkta üretici olarak öne çıkan ülkeler arasında... İşte dünyanın en büyük uçak üreticileri...
ABD merkezli çok uluslu Boeing ve Avrupa merkezli çok uluslu Airbus, havacılık sektörünün oligopolleri.
Peki dünyada Boeing ve Airbus dışında yolcu uçağı üreten ülkeler ve firmalar hangileri?
Dünyada şu anda ticari uçak üreten sekiz firma bulunuyor. Bunlardan dördü ise Ukrayna işgali nedeniyle uluslararası yaptırıma tabi tutuldukları için şimdilerde paralize olmuş Rus şirketleri… Fakat bu dört şirket da hâlâ aktif ve havada uçakları var.
İş jetleri üreten Fransa merkezli Dassault, ABD merkezli Cessna, İsviçre merkezli Pilatus ve Kanada merkezli Bombardier hariç tutulduğunda ve Rus şirketleri dışarıda bırakıldığında dünya genelinde geriye ticari amaçlı yolcu uçağı üreten dört şirket kalıyor.
Havacılık endüstrisinden haberlerin yer aldığı ‘ch-aviation’ sitesin, hizmette olan uçak sayısına göre havacılık şirketlerini sıraladı. Listede ticari yolcu jetlerinin kargo versiyonları ile devletin hizmetlerinde, taşımacılık için kullanılan uçaklar da yer alıyor. Listede geçmişte uçak üreten ve hâlâ hizmette olan BAE Systems Regional Aircraft gibi şirketler dahil edilmedi…