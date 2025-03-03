Dünyanın en büyük uçak üreticileri: Hangi şirketin kaç uçağı gökyüzünde süzülüyor?

ABD merkezli çok uluslu Boeing ve Avrupa merkezli çok uluslu Airbus, havacılık sektörünün oligopolleri. Peki dünyada Boeing ve Airbus dışında yolcu uçağı üreten ülkeler ve firmalar hangileri? 1 | 16

Dünyada şu anda ticari uçak üreten sekiz firma bulunuyor. Bunlardan dördü ise Ukrayna işgali nedeniyle uluslararası yaptırıma tabi tutuldukları için şimdilerde paralize olmuş Rus şirketleri… Fakat bu dört şirket da hâlâ aktif ve havada uçakları var. 2 | 16

İş jetleri üreten Fransa merkezli Dassault, ABD merkezli Cessna, İsviçre merkezli Pilatus ve Kanada merkezli Bombardier hariç tutulduğunda ve Rus şirketleri dışarıda bırakıldığında dünya genelinde geriye ticari amaçlı yolcu uçağı üreten dört şirket kalıyor. 3 | 16