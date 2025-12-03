Dünyanın en büyükleri seçildi... 5 yerli savunma devi SIPRI listesinde!

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI), 2024 yılında en çok silah ve askeri hizmet satışı yapan ilk 100 savunma sanayisi şirketini açıkladı. Buna göre, savunma sektöründeki en büyük 100 şirketin 2024'te silah ve askeri hizmet satışları bir önceki yıla göre yüzde 5,9’luk artışla 579 milyar dolara yükseldi. Böylece bu şirketlerin 2024 yılında silah ve askeri hizmet satışları rekor seviyeye ulaştı.

Birçok silah üreticisinin geçen yıl üretim hatlarını genişlettiği, tesislerini büyüttüğü, yan kuruluşlar kurduğu veya başka şirketleri satın aldığı raporda yer aldı.