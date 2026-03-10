Dünyanın en çok altın tutan ülkeleri... Türkiye'nin sırası dikkati çekti!
ABD/İsrail-İran savaşının gölgesinde altının küresel fiyatındaki büyük yükseliş, merkez bankalarının kasalarındaki rezervleri devasa bir servete dönüştürdü. Ons fiyatının 5 bin 500 dolar olarak hesaplandığı Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre ülkelerin altın rezervlerinin değeri trilyon dolarlara ulaşıyor.
20- İspanya
İspanya’nın merkez bankası rezervlerinde yaklaşık 282 ton altın bulunuyor. Bu rezervin değeri yaklaşık 50 milyar dolar seviyesinde.
19- Lübnan
Lübnan'ın merkez bankası kasalarında yaklaşık 287 ton altın bulunuyor. Bunun toplam değeri yaklaşık 51 milyar dolar.
18- İngiltere
İngiltere Merkez Bankası kasalarında yaklaşık 310 ton altın bulunuyor. Bu rezervin değeri yaklaşık 55 milyar dolar.
17- Suudi Arabistan
Suudi Arabistan’ın resmi altın rezervi yaklaşık 323 ton. Bunun değeri yaklaşık 57 milyar dolar.
16- Kazakistan
Kazakistan da altın rezervlerini artıran ülkelerden biri. Merkez bankası kasalarında yaklaşık 333 ton altın bulunuyor. Değeri yaklaşık 59 milyar dolar.
15- Özbekistan
Orta Asya’nın önemli altın üreticilerinden Özbekistan’ın rezervi yaklaşık 380 ton. Değeri yaklaşık 67 milyar dolar.
14- Portekiz
Portekiz’in merkez bankası kasalarında yaklaşık 383 ton altın bulunuyor. Bunun toplam değeri yaklaşık 68 milyar dolar.
13- Tayvan
Tayvan’ın merkez bankasında yaklaşık 424 ton altın bulunuyor. Bu rezervin değeri yaklaşık 75 milyar dolar.
12- Polonya
Polonya son yıllarda altın rezervlerini hızla artıran ülkelerden biri. Polonya Merkez Bankası’nın rezervi 543 ton altın ve değeri yaklaşık 96 milyar dolar.
11- Hollanda
Hollanda Merkez Bankası’nın altın rezervi yaklaşık 613 ton. Bu rezervin değeri yaklaşık 108 milyar dolar seviyesinde.
10- Türkiye
Türkiye de altın rezervleri açısından dünyanın ilk 10 ülkesi arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kasalarında yaklaşık 644 ton altın bulunuyor. Bunun değeri yaklaşık 114 milyar dolar.
9- Japonya
Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Japonya’nın merkez bankasında yaklaşık 846 ton altın rezervi bulunuyor. Bunun değeri yaklaşık 150 milyar dolar.
8- Hindistan
Altın kültürü güçlü olan Hindistan da büyük rezervlere sahip. Hindistan Merkez Bankası’nın kasalarında yaklaşık 880 ton altın bulunuyor. Değeri yaklaşık 156 milyar dolar.
7- İsviçre
Finans dünyasının merkezi sayılan İsviçre’nin merkez bankasında yaklaşık 1039 ton altın bulunuyor. Toplam değeri yaklaşık 184 milyar dolar.
6- Çin
Çin de rezerv çeşitlendirme stratejisi kapsamında altın stoklarını büyütmeye devam ediyor. Çin’in resmi rezervi yaklaşık 2305 ton seviyesinde ve değeri 408 milyar dolar civarında.
5- Rusya
Rusya son yıllarda altın rezervlerini agresif şekilde artıran ülkelerden biri. Rusya Merkez Bankası’nın kasalarında yaklaşık 2326 ton altın bulunuyor. Değeri yaklaşık 411 milyar dolar.
4- Fransa
Fransa da altın rezervi açısından dünyanın en güçlü ülkelerinden biri. Fransız Merkez Bankası’nın kasalarında 2437 ton altın bulunuyor. Bu rezervin değeri yaklaşık 431 milyar dolar.
3- İtalya
İtalya da Avrupa’nın en büyük altın rezervlerinden birini tutuyor. İtalya Merkez Bankası’nın kasalarında yaklaşık 2451 ton altın bulunuyor. Toplam değeri 434 milyar dolar civarında.
2- Almanya
Almanya dünyanın ikinci büyük altın rezervine sahip ülkesi. Bundesbank kasalarında yaklaşık 3350 ton altın bulunuyor. Bu rezervin değeri yaklaşık 592 milyar dolar.
1- ABD
Dünyanın en büyük altın rezervine sahip ülke açık ara Amerika Birleşik Devletleri. ABD’nin merkez bankası kasalarında yaklaşık 8133 ton altın bulunuyor. Bu rezervin değeri yaklaşık 1,44 trilyon dolar olarak hesaplanıyor.