Dünyanın en çok milyardere sahip ülkeleri belli oldu: Türkiye ilk 20'de!

Hurun Global Rich List verileri, dünya genelinde milyarder sayısının hızla yükseldiğini ortaya koyarken, gelir dağılımındaki eşitsizlik de dikkat çekiyor. Orta sınıfın giderek eridiği bu yeni ekonomik düzende, servet sahiplerinin sayısı da artmaya devam ediyor.

Hurun Araştırma Enstitüsü tarafından hazırlanan 'Global Zenginler Raporu'na göre, en çok milyardere sahip ülkelerin başında ABD ve Çin gelirken, Türkiye de listede ilk 20'ye girdi.

İşte sırasıyla…

1. ABD 870 milyarder

2. ÇİN 823 milyarder

3. HİNDİSTAN 284 milyarder

4. BİRLEŞİK KRALLIK 150 milyarder

5. ALMANYA 141 milyarder

6. İSVİÇRE 116 milyarder

7. RUSYA 89 milyarder

8. FRANSA 72 milyarder

9. İTALYA 69 milyarder

10. BREZİLYA

19. TÜRKİYE 31 milyarder