Dünyanın en çok milyardere sahip ülkeleri belli oldu: Türkiye ilk 20'de!
Hurun Global Rich List’in yayımladığı son rapor, dünya genelinde milyarder sayısının hızla yükseldiğini ortaya koyuyor. Küresel ekonomide servet dağılımı giderek bozulurken, zengin ile yoksul arasındaki makas açılıyor, orta sınıf ise her geçen yıl biraz daha küçülüyor. Milyarder sayısında ABD ve Çin açık ara önde bulunurken, Hindistan üçüncü sırada yer aldı. Türkiye ise 31 milyarder ile ilk 20’de kendine yer buldu. Peki, en çok milyardere sahip ülkeler hangileri? İşte liste…
Hurun Global Rich List verileri, dünya genelinde milyarder sayısının hızla yükseldiğini ortaya koyarken, gelir dağılımındaki eşitsizlik de dikkat çekiyor. Orta sınıfın giderek eridiği bu yeni ekonomik düzende, servet sahiplerinin sayısı da artmaya devam ediyor.
Hurun Araştırma Enstitüsü tarafından hazırlanan 'Global Zenginler Raporu'na göre, en çok milyardere sahip ülkelerin başında ABD ve Çin gelirken, Türkiye de listede ilk 20'ye girdi.
İşte sırasıyla…
1. ABD
870 milyarder
2. ÇİN
823 milyarder
3. HİNDİSTAN
284 milyarder
4. BİRLEŞİK KRALLIK
150 milyarder
5. ALMANYA
141 milyarder
6. İSVİÇRE
116 milyarder
7. RUSYA
89 milyarder
8. FRANSA
72 milyarder
9. İTALYA
69 milyarder
10. BREZİLYA
19. TÜRKİYE
31 milyarder
Forbes'un 2025 Nisan ayında yayımladığı güncel Türkiye'nin en zenginleri listesinde ise ilk 10 isim ve servetleri şu şekilde yer alıyor:
→ Murat Ülker: 5,5 milyar dolar
→ Şaban Cemil Kazancı: 4,3 milyar dolar
→ Uğur Şahin: 4,3 milyar dolar
→ Eren Özmen: 4 milyar dolar
→ Fatih Özmen: 3,8 milyar dolar
→ İpek Kıraç: 3,2 milyar dolar
→ Erman Ilıcak: 3,1 milyar dolar
→ Semahat Sevim Arsel: 3,1 milyar dolar
→ Ferit Faik Şahenk: 2,8 milyar dolar
→ Mustafa Rahmi Koç: 2,8 milyar dolar