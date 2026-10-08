Dünyanın en değerli şirketleri sıralandı: Milyarlarca dolarlık yarış
Dünyanın en büyük temel tüketim şirketleri piyasa değerlerine göre sıralandı. Gıda, perakende, kozmetik ve kişisel bakım sektörlerinin devlerini buluşturan listede milyarlarca dolarlık şirketler yer aldı. İşte dünyanın en değerli 10 temel tüketim şirketi...Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Küresel piyasalarda faaliyet gösteren dev şirketlerin piyasa değerlerine göre hazırlanan yeni sıralama belli oldu. The Motley Fool'un 2 Ekim 2026 tarihli verilere dayandırdığı listede, temel tüketim ürünleri sektöründe faaliyet gösteren dünyanın en büyük 10 şirketi sıralandı.
Perakende, gıda, içecek, kozmetik ve kişisel bakım gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin yer aldığı listede, küresel ölçekte tanınan markalar dikkat çekti. Bazı şirketler yüzlerce milyar dolarlık piyasa değerleriyle öne çıkarken, sektörün köklü kuruluşları da sıralamada kendilerine yer buldu.
İşte piyasa değerlerine göre dünyanın en büyük 10 temel tüketim şirketi:
10. British American Tobacco - 113,27 milyar dolar
1902 yılında kurulan British American Tobacco, 113,27 milyar dolarlık piyasa değeriyle listenin 10'uncu sırasında yer aldı. Lucky Strike, Dunhill, Camel ve Newport gibi markaları bünyesinde bulunduran İngiliz şirketin son 12 aylık geliri 34,1 milyar dolar olarak kaydedildi. Şirket, geleneksel tütün ürünlerinin yanı sıra alternatif ürünlere yönelik yatırımlarıyla da faaliyetlerini sürdürüyor.
9. Unilever - 128,57 milyar dolar
Dove, Axe ve Vaseline gibi dünyaca ünlü markaların sahibi Unilever, 128,57 milyar dolarlık piyasa değeriyle dokuzuncu sırada bulunuyor. 1929 yılında kurulan İngiliz şirket, özellikle kişisel bakım, güzellik ve ev bakım ürünleriyle küresel pazarda önemli bir konuma sahip. Son 12 aylık geliri 57 milyar dolara ulaşan Unilever, son dönemde güzellik ve kişisel bakım alanlarına daha fazla odaklanmak amacıyla faaliyetlerinde yeniden yapılanmaya gidiyor.
8. Anheuser-Busch InBev - 144,59 milyar dolar
Dünyanın en büyük bira üreticisi Anheuser-Busch InBev, 144,59 milyar dolarlık piyasa değeriyle sekizinci sırada yer aldı. Budweiser, Corona ve Michelob ULTRA gibi markaları bünyesinde barındıran şirket, 150 ülkede 500'den fazla markayla faaliyet gösteriyor. Son 12 aylık geliri 62,6 milyar dolar olan şirket, küresel içecek sektörünün en büyük oyuncularından biri olarak öne çıkıyor.
7. PepsiCo - 171,97 milyar dolar
ABD merkezli gıda ve içecek devi PepsiCo, 171,97 milyar dolarlık piyasa değeriyle yedinci sıraya yerleşti. Pepsi, Doritos, Gatorade, Quaker Oats ve Rockstar gibi markaların sahibi olan şirket, 200'den fazla ülke ve bölgede faaliyet gösteriyor. Son 12 aylık geliri 96,9 milyar dolara ulaşan PepsiCo'nun yıllık satış geliri 1 milyar doları aşan 20'den fazla markası bulunuyor.
6. L'Oréal - 223,31 milyar dolar
Fransız kozmetik devi L'Oréal, 223,31 milyar dolarlık piyasa değeriyle listenin altıncı sırasında yer aldı. 1909 yılında saç boyası üretimiyle faaliyetlerine başlayan şirket, bugün dünyanın en büyük kozmetik üreticisi konumunda bulunuyor. 150'den fazla ülkede faaliyet gösteren ve 36'dan fazla markaya sahip olan L'Oréal'in son 12 aylık geliri 51,1 milyar dolar olarak kaydedildi.
5. Philip Morris International - 292,18 milyar dolar
Dünyanın en büyük halka açık tütün şirketi Philip Morris International, 292,18 milyar dolarlık piyasa değeriyle beşinci sırada bulunuyor. Marlboro, Parliament, L&M ve Chesterfield gibi markaları bünyesinde barındıran şirketin son 12 aylık geliri 42,6 milyar dolara ulaştı. Geleneksel sigara üretiminin yanı sıra dumansız ürünlere de yatırım yapan şirket, küresel tütün pazarının en büyük kuruluşları arasında yer alıyor.
4. Procter & Gamble - 336,83 milyar dolar
1837 yılında kurulan ABD merkezli Procter & Gamble, 336,83 milyar dolarlık piyasa değeriyle dördüncü sırada yer aldı. Ariel, Pampers, Gillette ve Bounty gibi markaları bünyesinde bulunduran şirket, 180'den fazla ülkede tüketicilere ulaşıyor. Yaklaşık 104 bin çalışanı bulunan Procter & Gamble'ın son 12 aylık geliri 87 milyar dolar, brüt kârı ise 43,7 milyar dolar olarak kaydedildi.
3. Coca-Cola - 368,51 milyar dolar
Dünyanın en tanınmış içecek markalarından Coca-Cola, 368,51 milyar dolarlık piyasa değeriyle üçüncü sırada yer aldı. 1886 yılında kurulan şirketin portföyünde Sprite, Minute Maid, Dasani ve Powerade gibi markaların da aralarında bulunduğu 200'den fazla marka yer alıyor. Ürünleri 200'den fazla ülkede satılan Coca-Cola'nın içeceklerinden dünya genelinde her gün yaklaşık 2,2 milyar porsiyon tüketiliyor.
2. Costco Wholesale - 408,09 milyar dolar
ABD merkezli perakende devi Costco, 408,09 milyar dolarlık piyasa değeriyle ikinci sıraya yerleşti. 1983 yılında kurulan şirket, üyelik sistemiyle faaliyet gösteren mağazacılık modeliyle dikkat çekiyor. 2025 yılı faaliyet raporuna göre 81 milyon ücretli üyesi bulunan Costco, üyelik gelirleri sayesinde faaliyet giderlerinin büyük bölümünü karşılayabiliyor. Şirketin son 12 aylık geliri 293,6 milyar dolara ulaştı.
1. Walmart - 827,17 milyar dolar
ABD'li perakende devi Walmart, 827,17 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en büyük temel tüketim şirketi oldu. 1962 yılında Sam Walton tarafından kurulan şirket, 19 ülkede 10 bin 900'den fazla mağazasıyla faaliyet gösteriyor. Yaklaşık 2,1 milyon kişiye istihdam sağlayan Walmart'ın son 12 aylık geliri 735,8 milyar dolar, brüt kârı ise 185,7 milyar dolar olarak kaydedildi. Walton ailesi, şirket hisselerinin yaklaşık yüzde 45'ini elinde bulunduruyor.