Dünyanın en değerli şirketleri sıralandı: Milyarlarca dolarlık yarış

1. Walmart - 827,17 milyar dolar

ABD'li perakende devi Walmart, 827,17 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en büyük temel tüketim şirketi oldu. 1962 yılında Sam Walton tarafından kurulan şirket, 19 ülkede 10 bin 900'den fazla mağazasıyla faaliyet gösteriyor. Yaklaşık 2,1 milyon kişiye istihdam sağlayan Walmart'ın son 12 aylık geliri 735,8 milyar dolar, brüt kârı ise 185,7 milyar dolar olarak kaydedildi. Walton ailesi, şirket hisselerinin yaklaşık yüzde 45'ini elinde bulunduruyor.