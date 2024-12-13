Dünyanın en zengin 10 ailesi belli oldu!
Dünyanın en zengin 10 ailesi belli oldu. Çoğu aile 3. 4. nesil olarak büyük bir serveti miras alırken, ailelerin mal varlığı dudak uçuklattı.
ABD'de perakende zinciri Walmart'ın sahibi Walton Ailesi'nin toplam varlığı 432,4 milyar dolar.
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Birleşik Arap Emirliği'nde Kraliyet Ailesi Nahyan'lar 323,9 milyar dolar mal varlığına sahip.
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Katar'da sanayi sektöründe faaliyet gösteren Kraliyet Ailesi 'Al Thani'ler 172,9 milyar dolarlık servete sahipler.
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Fransız lüks moda şirketinin sahibi, Hermes Ailesi 170,6 milyar dolar ile en zengin aileler arasında 4. sırada.
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