Dünyanın en zengin sanatçısı belli oldu! Serveti 19 ülkeyi geride bıraktı
Dünyanın en zengin sanatçısı ve toplam serveti belli oldu. ABD'li rapçi Kanye West, 2.77 milyar dolarlık servetiyle 19 ülkeyi geride bıraktı. West geçtiğimiz yıllarda Yahudi karşıtı ırkçı söylemleri nedeniyle pek çok sponsorunu kaybetmişti. Markalar bir bir anlaşmaları fesh ederken Forbes, West’in artık milyarder olmadığını belirtmişti.
ABD'li rapçi Kanye West, 2025 yılı itibarıyla servetinin 2.77 milyar dolar olduğunu açıkladı. Bu rakamla ‘dünyanın en zengin sanatçısı’ unvanını yeniden kazanan West, servetiyle 19 ülkeyi geride bıraktı.
CNBC-e'nin haberine göre, 2022'de antisemitizm ve ırkçılıkla suçlanan rapçi, çoğu marka ile işbirliğni kaybetmişti. Ünlü ekonomi dergisi Forbes de West’in servetini 400 milyon dolar olarak açıklamış ve milyarder olmadığını belirtmişti. Ancak West, son paylaşımında yeniden milyarder olduğunu kanıtlarla açıkladı.
Eton Ventures adlı değerleme şirketinin raporuna göre West’in serveti müzik portföyü ve kendi moda markasının başarısı ile birlikte 2,77 milyar dolara ulaştı. West ise bu duyuruyu sosyal medya hesabında ‘La la la’ notuyla paylaştı.
West'in milyarderler listesinden çıktığı 2022 listesinde Jay-Z 2,5 milyar dolarlık servetiyle birinci sırada, Rihanna 1,7 milyar dolarla 2. sırada, Dr. Dre 800 milyon dolarla 3. sırada ve Taylor Swift 740 milyon dolarla 4. sırada yer alıyordu.
Son rakamlarla birlikte West’in 2.77 milyar dolarlık serveti, Jay-Z’nin servetini geride bırakarak birinci sıraya yerleşti.