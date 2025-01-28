Dünyanın en zengin sanatçısı belli oldu! Serveti 19 ülkeyi geride bıraktı

ABD'li rapçi Kanye West, 2025 yılı itibarıyla servetinin 2.77 milyar dolar olduğunu açıkladı. Bu rakamla ‘dünyanın en zengin sanatçısı’ unvanını yeniden kazanan West, servetiyle 19 ülkeyi geride bıraktı. 1 | 6

CNBC-e'nin haberine göre, 2022'de antisemitizm ve ırkçılıkla suçlanan rapçi, çoğu marka ile işbirliğni kaybetmişti. Ünlü ekonomi dergisi Forbes de West’in servetini 400 milyon dolar olarak açıklamış ve milyarder olmadığını belirtmişti. Ancak West, son paylaşımında yeniden milyarder olduğunu kanıtlarla açıkladı. 2 | 6

Eton Ventures adlı değerleme şirketinin raporuna göre West’in serveti müzik portföyü ve kendi moda markasının başarısı ile birlikte 2,77 milyar dolara ulaştı. West ise bu duyuruyu sosyal medya hesabında ‘La la la’ notuyla paylaştı. 3 | 6