Dünyanın en zenginlerinin yaşadığı ilk 10 şehir!
Dünyanın en zenginleri hakkında bilgi toplayan Altrata şirketi yeni raporunda ultra zenginlerin yaşadığı ilk 10 şehri sıraladı. Ultra zengin nüfus sıralamasına göre ilk sırada New York yer alıyor. İlk 10 şehrin 7'si ABD'de bulunuyor. İşte en zenginlerin yaşadığı ilk 10 şehir...
Servet istihbarat şirketi Altrata'nın raporuna göre,30 milyon dolardan fazla servete sahip olan ultra zenginlerin yaklaşık yüzde 19'u dünya genelinde sadece 10 şehirde yaşıyor.
Rapora göre en zenginlerin yaşadığı ilk 10 şehirden 7'si ABD'de bulunurken tüm ultra zengin nüfusun yüzde 38'i de ABD'de yaşıyor.
İşte dünyanın en zenginlerinin yaşadığı ilk 10 şehir ve yaşayan zengin sayıları....
Rapora göre, ultra zenginlerin sayısı bakımından New York 21 bin 380 kişiyle ilk sırada yer alıyor.
Hong Kong 17 bin 215 kişiyle ikinci sırada bulunuyor.
Los Angeles ise 11 bin 680 kişi ile üçüncü sıraya yerleşiyor.
8 bin 270 kişilik ultra zengin nüfusu ile San Francisco 4. sırada yer alıyor.
Chicago ise 7 bin 350 zengine ev sahipliği yapıyor.
Tokyo ise 6 bin 940 kişilik ultra zengin nüfusu ile 6. sırada yer alıyor.
6 bin 660 ultra zengine ev sahipliği yapan Londra ise listenin 7. sırasına yerleşiyor.
Listenin 8. sırasında yer alan Dallas'ta 6 bin 530 ultra zengin yaşıyor.
Washington DC ise 6 bin 460 kişi ile 9. sırada bulunuyor.
Listenin son sırasında ise 5 bin 900 ultra zengin ile Houston bulunuyor.