Dünyanın ilk trilyoneri Elon Musk'ın akıl almaz serveti! 1 trilyon dolar ne kadar büyük bir para?

Öte yandan IMF'in verilerine göre dünya genelinde sadece 20 ülkenin ekonomisi 1,1 trilyon dolardan büyük.

Bu da Musk'ın servetinin, Tayvan (977 milyar dolar), İrlanda (779 milyar dolar), İsveç (760 milyar dolar), Singapur (660 milyar dolar) ve memleketi Güney Afrika'nın (480 milyar dolar) ekonomisinden daha büyük olduğu anlamına geliyor.