Dünyanın ilk trilyoneri Elon Musk'ın akıl almaz serveti! 1 trilyon dolar ne kadar büyük bir para?
Elon Musk, SpaceX hisselerinin halka arz sonrası yaşadığı tarihi değer artışıyla servetini 1,11 trilyon dolara taşıyarak dünyanın ilk trilyoneri oldu. Musk'ın akıl almaz büyüklüğe ulaşan serveti, birçok ülkenin ekonomisini, dünyanın en değerli spor kulüplerini ve ABD'deki dev ekonomik merkezleri bile geride bırakırken küresel ölçekte dikkat çekti.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Elon Musk, halka arz sonrası SpaceX hisselerindeki değer artışı ile dünyanın ilk trilyoneri olurken, insanlık tarihinde daha önce hiç görülmemiş akıl almaz servetin miktarı kafa karıştırıyor.
Tesla CEO'su olarak halihazırda yaklaşık 270 milyar dolarlık hisseye sahip olan Musk, SpaceX hisselerinin halka arz edilmesiyle servetine yaklaşık 841 milyar dolar daha ekleyerek toplam servetini 1,11 trilyon dolara taşıdı.
1 trilyon dolar ne kadar büyük bir para?
Servetin dudak uçuklatan büyüklüğü dikkat çekerken, hesaplamalara göre Musk, her gün saatte 1 milyon dolar harcasa bile 1 trilyon doları tüketmesi 100 yıldan fazla sürüyor.
Öte yandan IMF'in verilerine göre dünya genelinde sadece 20 ülkenin ekonomisi 1,1 trilyon dolardan büyük.
Bu da Musk'ın servetinin, Tayvan (977 milyar dolar), İrlanda (779 milyar dolar), İsveç (760 milyar dolar), Singapur (660 milyar dolar) ve memleketi Güney Afrika'nın (480 milyar dolar) ekonomisinden daha büyük olduğu anlamına geliyor.
Musk'ın 1,1 trilyon doları aşan serveti sadece çok sayıda ülkenin ekonomisini değil, ABD'deki bazı dev ekonomi merkezlerini de geride bırakıyor.
Wall Street'e ev sahipliği yapan Manhattan'ın 2024 yılındaki ekonomik büyüklüğü 1 trilyon doların biraz üzerinde kalırken, Houston'daki tüm konut ve ticari gayrimenkullerin toplam değeri yaklaşık 879 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.
Ayrıca Amerikalıların 1 yılda satın aldığı 16,3 milyon yeni otomobil için 789 milyar dolarlık ödeme de milyarder ismin servetinin gölgesinde kalıyor.
Öte yandan Google'ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin ile Oracle'ın kurucusu Larry Ellison ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un toplam serveti bile 1,09 trilyon dolarla Musk'ın servetinin gerisinde kalıyor.
Serveti 50 büyük takımın toplam değerinin 3 katı
1 trilyon doları aşan bu bir servet, spor dünyasının en değerli takımlarını da gölgede bırakıyor. Forbes verilerine göre, dünyanın en değerli 50 spor takımının toplam değeri yaklaşık 353 milyar dolar seviyesinde bulunurken Musk'ın serveti ise 50 takımın toplam değerinin üç katı.